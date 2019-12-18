ÖZET İZLE: 24 Erzincan 2-0 Beşiktaş Maçı Özeti ve Golleri İzle | Erzincan BJK kaç kaç bitti?

24 Erzincan BJK özet izle...Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda ilk maçı 3-0 kazanan Beşiktaş, deplasmanda oynadığı Anagold 24 Erzincanspor'a konuk oldu. İlk maçını 3-0 kazanan Beşiktaş, Anagold 24 Erzincanspor'a 2-0 yenilmesine rağmen son 16 turuna kaldı.

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Maçtan dakikalar

10. dakikada gelişen Erzincanspor atağında Ayhan'ın pasında topu alan Hüseyin Çitay'ın şutunu kaleci Utku

kolay kontrol etti.

28. dakikada Erzincansporlu oyuncuların yaptığı pas hatasında topu kapan Erdem'in ceza sahası dışından yaptığı sert şut kaleci Süleyman'da kaldı.

36. dakikada Kerem'in pasını alan Ali Öztürk'ün rakibinden sıyrılarak yaptığı sert vuruş, üstten auta çıktı.

40. dakikada Ayhan Gürbüz'ün ara pasını alan Halil Yılmaz'ın ceza alanı içi sol çaprazdan yaptığı sert vuruş Utku'dan döndü.

45+1. dakikada Ayhan Gürbüz'ün ara pasında Kerem Aktürkoğlu'nun rakibinden sıyrılarak çektiği sert şutu Utku kornere çeldi.

45+1. dakikada Halil Yılmaz'ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Yunus Emre Çakır kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-0

47. dakikada gelişen Beşiktaş atağında Muhayer Oktay'ın sol çaprazdan kaleye gönderdiği sert şut üstten auta çıktı.

53. dakikada 24 Erzincanspor'un kazandığı serbest vuruşta Abdurrahman'ın ceza sahasının dışından sert şutu üst direkten döndü.

56. dakikada gelişen 24 Erzincanspor kontratağında Ayhan Gürbüz'ün ceza alanı dışından yaptığı aşırtma vuruş üstten auta çıktı.

57. dakikada Boyd'un sol çaprazdan yaptığı sert vuruş az fakla yandan auta çıktı.

64. dakikada Lens'in sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortayı Umut Nayir kafa vuruşu ile tamamlamak istedi. Ancak top üst direkten döndü.

89. dakikada 24 Erzincanspor atağında kaleci Süleyman'nın uzun pasını Ali Öztürk, Osman Şahin'e indirdi. Ceza alanı içine sarkan Osman, sağ çaprazdan iki Beşiktaşlı oyuncu arasından yaptığı vuruşla takımının ikinci golüne imzasını attı. 2-0

90+1. dakikada gelişen 24 Erzincanspor atağında Muhammed'in ceza alanı dışından çektiği şutu kaleci Utku iki hamlede kontrol etti.

Stat: Müstakil Atletizm Pisti Futbol Sahası

Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Selahattin Altay, Murat Şener

24 Erzincanspor: Süleyman, Yunus Emre Tok (Osman dk. 72), Yunus Emre Çakır, Emre Subaşı, Hüseyin Erol, Abdurrahman, Ayhan Gürbüz (Berke dk. 88 ?), Hüseyin Çiray, Halil Yılmaz (Uğurcan dk. 80 ?), Muhammed, Ali Öztürk

Yedekler: Mustafa Talha, Tugay, Mümin Talip, Burak

Teknik Direktör: Mustafa Sarıgül

Beşiktaş: Utku, Kerem, Necip, Erdoğan, Rıdvan, Muhayer (Vida dk. 59), Erdem, Orkan (Lens dk. 59), Oğuzhan (Diaby dk. 84 ?), Boyd, Umut Nayir

Yedekler: Ersin, Doğukan, Rebocho, Kartal Kayra, İlkay, Güven Yalçın

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Yunus Emre Çakır (dk. 45+1), Osman Şahin (dk. 89) (24 Erzincanspor)

Sarı Kartlar: Ayhan Gürbüz, Ali Öztürk (24 Erzincanspor), Necip Uysal (Beşiktaş)

Ahmet Akbuğa