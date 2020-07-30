ÖZET İZLE| Adana Demirspor Fatih Karagümrük Maç Özeti ve Golleri İzle| Adana Demirspor Karagümrük Kaç Kaç Bitti

TFF 1. Lig Play-Off Finali'nde Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi.Normal süresi ve uzatma sürelerinde beraberlik bozulmayınca maçın sonucunu penaltılar belirledi.Fatih Karagümrük Süper Lig'e çıktı.

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7. dakikada Erkan Zengin'in orta sahadan uzun pasında Volkan Şen kaleci Aykut ile karşı karşıya kalacekken Aykut zamandı kalesini terk ederek topu uzaklaştırdı.

28. dakikada ceza sahası içine giren Volkan Şen'in şutu yan ağlarda kaldı.

36. dakikada Ramazan Civelek'in yaptığı ortaya caza sahasında iyi yükselen Artur'un kafa vuruşunda kaleci Kurtuluş son anda topu kornere çeldi.

40. dakikada kazanılan serbest vuruşta Alparslan Erdem topu ceza sahasına ortaladı. Arka direkte Çağrı Ortakaya kafayla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1

45+1. dakikada Sinan Kurt'un ortasında, arkada direkte yükselen Erkan Zengin'in kafa vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.

46' Adana Demirspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Mehmet Akyüz çıkıyor ve yerine Pa Dibba oyuna giriyor.

50' Fatih Karagümrük takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Brahim Darri tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

56' Adana Demirspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Tevfik Altındağ çıkıyor ve yerine Hamidou Traore oyuna giriyor.

65' Pa Dibba altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

68' GOOOLL!! Skora 1 - 1 eşitlik geldi. Adana Demirspor, Pa Dibba ile aradığı golü buldu. Berk Yıldız, gol pasını veren isim.

77' Fatih Karagümrük takımında Çağrı Ortakaya hakem Cüneyt Çakır tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

84' Erkan Zengin ile Adana Demirspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

90'

Ceza sahası içinde topla buluşan Pa Dibba, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

90'

Maçın normal süresi sona eriyor.90 dakika sonucu; Adana Demirspor: 1 – Fatih Karagümrük: 1

91' Hakemin düdüğüyle uzatmaların ilk devresi başlıyor.

95' Fatih Karagümrük takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Engin Bekdemir tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

101' Adana Demirspor takımı Berk Yıldız ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Berk Yıldız tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

106' İkinci uzatma devresi başlıyor.

108' Fatih Karagümrük takımı Alassane Ndao ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Alassane Ndao tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

112' Alassane Ndao altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

120' Maç penaltılara gitti.

TFF 1. Lig Play-Off Finali'nde Fatih Karagümrük, normal süresi ve uzatma dakikaları 1-1 eşitlikle tamamlanan maçta penaltı atışları sonucunda Adana Demirspor'u 6-5 mağlup ederek Süper Lig'e yükselen son takım oldu.



Stat: Eryaman

Hakemler: Cüneyt Çakır, Mustafa Emre Eyisoy, Tarık Ongun

Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Tarık Çamdal, Rassoul, Mitrovic, Mehmet Uslu, Hasan Kılıç, Tevfik Altındağ, Erkan Zengin, Sinan Kurt, Volkan Şen, Mehmet Akyüz

Yedekler: Vedat Karakuş, Tayyip Talha Sanuç, Adil Demirbağ, Traore, Aosman, Dibba, Kone, Berk Yıldız

Teknik Direktör: Cüneyt Dumlupınar

Fatih Karagümrük: Aykut Özer, Ramazan Civelek, Fatih Kuruçuk, Barış Başdaş, Alparslan Erdem, Attamah, Ndao, Çağrı Ortakaya, Sabo, Darri, Sobiech

Yedekler: Murat Hocaoğlu, Efe Tatlı, Emeghara, Engin Bekdemir, Koray Altınay, Yalçın Ayhan, Yusuf Erdoğan, Muhammed Egemen Pehlivan, Murat Sarıgül, Bülent Cevahir

Teknik Direktör: Atılay Canel

Gol: Çağrı Ortakaya (dk. 40) (Fatih Karagümrük

Sarı kart: Tarık Çamdal (Adana Demirspor)