ÖZET İZLE: Alanyaspor 0-1 Göztepe Maçı Özeti ve Golleri İzle | Alanyaspor Göztepe kaç kaç bitti?

Süper Lig'in 12. hafta karşılaşmasında Aytemiz Alanyaspor, Göztepe'yi konuk etti. Mücadele Göztepe'nin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar
6. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Bakasetas'ın ceza sahası dışından şutu kaleci Beto'da kaldı.
8. dakikada ceza sahası dışından Bakasetas'ın şutunda köşeye doğru giden topu kaleci Beto uzanarak çeldi.
41. dakikada Efecan'ın sağ kanattan getirdiği topla buluşan Cisse'nin sağ çaprazdan şutunda Beto gole izin vermedi.
44. dakikada Djalma'nın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Cisse'nin kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.
56. dakikada Alanyasporlu Efecan ceza sahasının sağ çaprazından savunma arkasına sızdı. Ceza alanı içerisine gönderdiği topun ardından karambol oldu ancak maçın hakemi Efecan'ın ofsaytta olduğuna karar verdi.
67. dakikada Alanyaspor ceza sahasına kalabalık gelen Göztepe ekibinden Jerome'nin ceza sahası içinde çektiği şutu kaleci Marafone çıkardı. Pozisyonun devamında Halil Akbunar'ın pasında topla buluşan Andre Castro'nun ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şutunda meşin yuvarlak Marafona'nın sağından ağlarla buluştu. 0-1
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Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Volkan Bayarslan, Bahtiyar Birinci, Yusuf Bozdoğan
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Baiano, Georgios Tzavellas, Steven Cauker, Kaan Kanak, Emmanouil Siopis, Ceyhun Gülselam (Musa Çağıran dk. 72), Efecan Karaca, Anastasios Bakasetas, Campos (Yacine Bammou dk. 63) Papiss Demba Cisse
Yedekler: Haydar Yılmaz, Eray Birniçan, Salih Uçan, Welinton, Onur Bulut, Umut Güneş, Veysel Karani Ünal, Hamza Özdemir,
Teknik Direktör: Erol Bulut
Göztepe: Beto, Lamine Gassama, Wallace Reis da Silva, Titi, Berkan, Castro (Borges dk. 90 ?), Soner Aydoğdu, Halil Akbunar (Yalçın Kayan dk. 76 ?), Mossoro ( Napoleoni dk. 63) Serdar Gürler, Jerome
Yedekler: Mehmet Göktüğ Bakırbaş, Eren Derdiyok, Yasin Öztekin, Atınç Nukan, Leo, Deniz Kadah, Murat Paluli
Teknik Direktör: İlhan Palut
Gol: Castro (dk. 68) (Göztepe)
Sarı kartlar: Emmanouil Siopis, Ceyhun Gülselam, Baiano (Aytemiz Alanyaspor), Soner (Göztepe)