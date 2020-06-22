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ÖZET İZLE| Alanyaspor 1-2 Trabzonspor Maç Özeti Ve Golleri İzle| Alanya TS Canlı Skor Maç Kaç Kaç

ÖZET İZLE| Alanyaspor 1-2 Trabzonspor Maç Özeti Ve Golleri İzle| Alanya TS Canlı Skor Maç Kaç Kaç
ÖZET İZLE| Alanyaspor 1-2 Trabzonspor Maç Özeti Ve Golleri İzle| Alanya TS Canlı Skor Maç Kaç Kaç

Süper Lig’in 28. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Trabzonspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1’lik eşitlikle tamamlandı.

KARŞILAŞMANIN GENİŞ ÖZETİ VE GOLLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Maçtan dakikalar 

7. dakikada Caulker'ın hatalı pasında ceza sahası dışı sol çaprazında Sörloth topla buluştu. Kaleye sokulan Sörloth'un yerden içeri çevirdiği topa arka direkte Abdulkadir Ömür'ün yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

9. dakikada Cisse'nin pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Bakasetas'ın düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan kornere çeldi.

45+1. dakikada sol taraftan Nsakala'nın pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Cisse'nin sert 

şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
45+4. Dakikada Abdulkadir Parmak'ın ceza yayı önünden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Volkan Narinç, İbrahim Bozbey

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Baiano, Caulker, Tzavellas, N'sakala, Ceyhun, Salih, Efecan, Fernandes, Bakasetas, Cisse

Yedekler: Eray Birniçan, Kaan Kanak, Wellinton, Juanfran, Onur Bulut, Umut Güneş, Musa Çağıran, Emircan Altıntaş, Mustafa Pektemek, Djalma Campos

Teknik Direktör: Erol Bulut

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Ndiaye, Abdulkadir Ömür, Guilherme, Ekuban, Sörloth

Yedekler: Erce, Hüseyin Türkmen, da Costa, Abdurrahim Dursun, Serkan Asan, Doğan Erdoğan, Kerem Baykuş, Taha Tunç, Bilal Başaçıkoğlu, Koray Kılınç

Teknik Direktör: Hüseyin Cimşir

Goller: Abdulkadir Ömür (dk. 7) (Trabzonspor), Cisse (dk. 45+1) (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Ekuban (Trabzonspor) Erol Bulut (TD), Salih (Aytemiz Alanyaspor)

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