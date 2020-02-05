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ÖZET İZLE: Alanyaspor 2-0 Galatasaray Maçı Özeti ve Golleri İzle | Alanyaspor Galatasaray kaç kaç bitti?

ÖZET İZLE: Alanyaspor 2-0 Galatasaray Maçı Özeti ve Golleri İzle | Alanyaspor Galatasaray kaç kaç bitti?
ÖZET İZLE: Alanyaspor 2-0 Galatasaray Maçı Özeti ve Golleri İzle | Alanyaspor Galatasaray kaç kaç bitti?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Alanyaspor Galatasaray ile karşılaştı. Alanyaspor Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Alanyaspor Galatasaray maçı geniş özeti ve golleri izle...

Alanyaspor Galatasaray Maçı Geniş Özeti ve Golleri İzle... Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray'ı konuk etti. Mücadeleden 2-0 galip ayrılan ev sahibi ekip, rövanş için büyük avantaj elde etti.

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Maçtan Dakikalar

18. dakikada Belhanda'nın pasında topu alan Jimmy Durmaz'ın ceza sahası dışından çok sert şutunda meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

20. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan kullandığı köşe atışında savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topa ceza yayı üzerinden Bakasetas'ın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak köşeden ağlarla buluştu. 1-0

45. dakikada sol kanattan Onyekuru'nun ortasında ceza sahası içinde Belhanda'nın kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

50. dakikada Efecan'ın pasıyla ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Bakasetas'ın yerden şutunda kaleci Okan topu kontrol etti.

54. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Cisse, topu kaleye göndermek isterken, Marcao araya girerek meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

55. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan kullandığı köşe atışında Caulker'ın indirdiği topu Fernandes rövaşeta ile filelere gönderdi. 2-0

70. dakikada Jimmy Durmaz'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunda kaleci Okan topu kontrol etti.

Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Ali Şansalan, Kemal Yılmaz, Cem Satman
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Onur, Tzavellas, Caulker,Kaan, Siopis, Ceyhun, Efecan, Bakasetas (Musa Çağıran dk. 82 ?), Bammou (J. Fernandes dk. 46), Cisse (Mustafa Pektemek dk. 71)
Yedekler: Eray Birniçan, Welinton, Baiano, Campos, Umut Güneş, Emircan Altıntaş, Salih Uçan
Teknik Direktör: Erol Bulut
Galatasaray: Okan, Şener, Ahmet, Marcao, Linnes (Mariano dk. 46), Lemina, Taylan, Sekidika (Adem Büyük dk. 62), Jimmy Durmaz, Belhanda (Ömer Bayram dk. 81 ?), Onyekuru
Yedekler: Muslera, Emre Akbaba, Seri, Feghouli, Donk, Selçuk İnan, Andone,
Teknik Direktör: Fatih Terim
Goller: Bakasetas (dk. 20), Fernandes (dk. 55) (Aytemiz Alanyaspor),
Sarı kartlar: Bammou, Tzavellas, Caulker, Ceyhun, Bakasetas, Siopis (Alanyaspor), Taylan, Lemina, Jimmy Durmaz, Adem Büyük, Şener, Ömer Bayram (Galatasaray)

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