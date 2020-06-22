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ÖZET İZLE| Alanyaspor 2-2 Trabzonspor Maç Özeti Ve Golleri İzle| Alanya TS Kaç Kaç Bitti

ÖZET İZLE| Alanyaspor 2-2 Trabzonspor Maç Özeti Ve Golleri İzle| Alanya TS Kaç Kaç Bitti
ÖZET İZLE| Alanyaspor 2-2 Trabzonspor Maç Özeti Ve Golleri İzle| Alanya TS Kaç Kaç Bitti

Süper Lig’in 28. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında karşı karşıya geldiği Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı.

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Maçtan dakikalar 

7. dakikada Caulker'ın hatalı pasında ceza sahası dışı sol çaprazında Sörloth topla buluştu. Kaleye sokulan Sörloth'un yerden içeri çevirdiği topa arka direkte Abdulkadir Ömür'ün yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

9. dakikada Cisse'nin pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Bakasetas'ın düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan kornere çeldi.

45+1. dakikada sol taraftan Nsakala'nın pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Cisse'nin sert 

şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
45+4. Dakikada Abdulkadir Parmak'ın ceza yayı önünden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

49. dakikada Pereira'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Guilherme'nin şutunda meşin yuvarlağı kaleci Marafona kornere çeldi.

51.dakikada ceza yayı önünden Abdulkadir Ömür'ün savunma arkasında gönderdiği pasında Novak topla buluştu. Novak'ın vuruşunda top kaleci Morafana'dan döndü. Yeniden vuruşunu yapan Novak meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-2

60. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda kale önünde Caulker'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

80. dakikada Hosseini'nin Salih Uçan'a yaptığı müdahaleyi hakem Atillar Karaoğlan direkt kırmızı kart olarak değerlendirdi.

82. dakikada N'sakala'nın Abdulkadir Ömür'e yaptığı hareketi hakem Atilla Karaoğlan sarı kart olarak değerlendirdi. Önceden sarı kartı bulunan N'sakala ikinci sarı karttan oyun dışı kaldı.

90+5. dakikada Tzavellas'ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Bakasetas'ın sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-2

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Volkan Narinç, İbrahim Bozbey

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Baiano (Juanfran dk. 71), Caulker, Tzavellas, N'sakala, Ceyhun (Onur Bulut dk. 71), Salih, Efecan (Mustafa Pektemek dk. 77), Fernandes (Djalma Campos dk. 62), Bakasetas, Cisse

Yedekler: Eray Birniçan, Kaan Kanak, Wellinton, Umut Güneş, Musa Çağıran, Emircan Altıntaş

Teknik Direktör: Erol Bulut

Trabzonspor: Uğurcan (Erce dk. 46), Pereira, Hosseini, Campi (da Costa dk. 79), Novak, Abdulkadir Parmak, Ndiaye, Abdulkadir Ömür (Serkan Asan dk. 90 ?), Guilherme (Hüseyin Türkmen dk. 79), Ekuban, Sörloth

Yedekler: Abdurrahim Dursun, Doğan Erdoğan, Kerem Baykuş, Taha Tunç, Bilal Başaçıkoğlu, Koray Kılınç

Teknik Direktör: Hüseyin Cimşir

Goller: Abdulkadir Ömür (dk. 7), Novak (dk. 51) (Trabzonspor) Cisse (dk. 45+1) Bakasetas (dk. 90+ 5) (Aytemiz Alanyaspor)

Kırmızı kartlar: Hosseini (dk. 80) (Trabzonspor) N'sakala (dk. 82) (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Ekuban (Trabzonspor) Erol Bulut (TD), Salih (Aytemiz Alanyaspor)

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