ÖZET İZLE: Alanyaspor 3-1 Fenerbahçe Maçı Özeti ve Golleri İzle | Alanyaspor Fenerbahçe kaç kaç bitti?

Süper Lig'in 4.hafta kapanış maçında Alanyaspor ile Fenerbahçe karşılaştı. 1-0 öne geçen konuk ekip Fenerbahçe, skoru koruyamadı ve maç Alanyaspor'un 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

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Yanal: "Kaybettiğimizin kazanımı"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, "Korkumuz yok. Bahanemiz yok. Özellikle bu hatalar sonrasında oyunu bırakmakla ilgili de asla böyle bir şey olmayacağını, olmaması gerektiğinin altını çiziyorum. Bu da bizim bugün kaybettiğimizin kazanımıdır. Bir daha olmayacak."dedi.

Süper Lig'in 4. hafta kapanış maçında Aytemiz Alanyaspor, sahasında ağırladığı Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, golü yeyinceye kadar oyunun hakimi olduklarını hatırlatarak, golün ardından yine hata ile gol yediklerini söyledi.

“Hatalı gol yiyebiliriz, hata yapabiliriz eksik olabiliriz ama asla oyundan vazgeçmemeliyiz, asla oyunu bırakmamalıyız” diyen Yanal, “Oyunun vazgeçilmesi bu işin en kötü olan tarafıdır. Bu asla böyle devam etmez. Böyle mümkün değildir. Bütün oyuncularımız bunu biliyor ve anlıyor alacaklardır. Hepimiz bugünü bu kaybedilenin kazanımı olarak görmek ve asla bir oyunun bırakılmamasını, tekrar edilmemesini sağlamak zorundayız” şeklinde konuştu.

"Bir daha olmayacak"

'Yenilen 3 golünde de bireysel hatadan kaynaklandığı' yönündeki bir soruya ise Ersun Yenal, “Hatalar yapılır ve hataların altını aramak ve nasıl olduğuna bakmak kolay değil. Hele hele böyle bir zaman dilimi içerisinde bunu anlamak ve anlatmak kolay değil. Ama çok net bir şekilde söyleyeyim, bizim hiçbir şeyden çekincemiz yok. Korkumuz yok. Bahanemiz yok. Özellikle bu hatalar sonrasında oyunu bırakmakla ilgili de asla böyle bir şey olmayacağını, olmaması gerektiğinin altını çiziyorum. Bu da bizim bugün kaybettiğimizin kazanımıdır. Bir daha olmayacak” cevabını verdi.

"Asla oyundan vazgeçemeyiz"

Ankaragücü ve Galatasaray maçı ile ilgili soruya ise Yanal, şu cevabı verdi:

“Bütün rakiplerimize saygı duyuyoruz. Tüm rakipler bizim için eşdeğer ve önemli. Ondan önce daha önemli maçımız var. Ankaragücü maçımız var. Biz eksik olabiliriz hata yapabiliriz ama asla oyundan vazgeçemeyiz.”

Bulut: “En kötü 1 puan istiyorduk"

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, ligdeki pozisyonları gereği ligin ikincisinden en kötü 1 puan almayı istediklerini belirterek, hedeflerinin ligi geçen sezondan daha iyi yerde bitirmek olduğunu söyledi.

Süper Lig'in 4. hafta kapanış maçında Aytemiz Alanyaspor, sahasında ağırladığı Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, ligin ikincisine karşı oynadıklarının bilincinde olduklarını belirterek, sahada kazanmak ya da en kötü bir puan almak istediklerini söyledi.

Ligde bulundukları konumu kaybetmek istemediklerinin altını çizen Bulut, “Maça iyi başladık ama ilk yarıda yediğimiz bir gol var. Ama ilk yarının sonuna doğru attığımız gol bizi canlandırdı. İkinci yarı da baskılı oynama isteğimiz vardı. Rakibe önde basmaya başladık ve nitekim de ikinci golü bulduk. Ondan sonra üçüncü golü de atınca oyunun yüzde 90'ı elimizdeydi. İkinci yarı da maç boyunca baskılı oynamaya çalıştık. Oyuncularımı tebrik ediyorum, yolumuza devam ediyoruz" dedi.

Efecan'ın sakatlığına değinen Bulut, “Efecan Karacan'ın zaten bir sakatlığı vardı, bugün sahaya iğneyle çıktı. 25. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı. Ama yedek kulübemizden gelen oyuncularımız iyi katkı verdi. Yedek kulübemizin de iyi olması bizim için büyük avantajdı” diye konuştu.

Bulut, ligi geçen seneden daha iyi yerde bitirmek istediklerini de sözlerine ekledi.

Maçtan Dakikalar

9. dakikada Ceyhun Gülselam'ın kale içine ortasında kaleye yönelen topu kaleci tek hamlede kontrol etti.

16. dakikada Deniz Türüç'ün sağ kanattan ceza sahası içine yaptığı etkili ortayı Max Kruse, arka direkte değerlendiremedi ve top dışarı gitti.

39. dakikada ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Garry Rodrigues'in pasında Max Kruse topukla Tolga Ciğerci'ye bıraktı. Tolga Ciğerci, ceza alanı içinden sağ ayağının içiyle yaptığı vuruşla topu filelerle buluşturdu. 0-1

42. dakikada Welinton'un sol kanattan kale arkasına ortasında Djalma'nın vuruşunu kaleci iki hamlede kontrol etti.

45. dakikada sol kanattan Nskala'nın uzun kullandığı taç atışında kaleci Altay'la savunmanın anlaşamamasından dolayı boşta kalan topu Fernandes altı pas içinde bulunan Cisse'ye çıkardı. Bu futbolcunun vuruşu ağlara gitti. 1-1

46. dakikada Ceyhun Gülselam'ın sol kanattan ceza sahası içine ortasında Djalma'nın gelişine vuruşu üstten auta gitti.

46. dakikada kaleci Altay Bayındır, kale vuruşunda kısa kullandığı topu Jailson, kendi ceza alanı içinde uzaklaştırmak istedi. Baskı yapan Bakasetas'a çarpan top Papiss Cisse'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun ceza alanı içinde sağ ayağıyla yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1

62. dakikada savunmada Ozan Tufan'ın kaptırdığı top sonrasında sol çaprazdan ceza alanı içine giren Junior Fernandes, sağ ayağıyla yerden vuruşunu yaparak topu Altay Bayındır'ın altından ağlarla buluşturdu. 3-1

64. dakikada Aytemiz Alanyaspor ceza alanı içinde yaşanan karambolde top Muriç'in önünde kaldı. Muriç'in zor pozisyonda yaptığı vuruş önce kaleciye sonra yan kale direğine çarparak oyuna döndü.

79. dakikada Vedat Muriqi, uzak mesafeden sol ayağıyla sert şutunu kaleci güçlükle çıkardı.

89. dakikada sol kanattan Kruse'nin ceza sahası içine kestiği ortada Muriç'in kafası üstten auta çıktı

90+2. dakikada Cisse'nin pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Bakesatas'ın sert şutu üst direğe çarparak auta çıktı.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Halis Özkahya, Volkan Ahmet Narinç, Asım Yusuf Öz

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Welinton, Caulker, Nsakala, Sıopıs, Ceyhun Gülselam( Salih Uçan dk. 80), Efecan Karaca( Djalma Campos dk. 24), Bakasetas, Junior Fernandes(Bammou dk. 69), Cisse

Yedekler: Eray Biniçan, Kaan Kanak, Onur Bulut, Umut Güneş, Tzavellas, Musa Çağıran, Tayfur Bingöl

Teknik Direktör: Erol Bulut

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Ozan Tufan, Zanka (Ferdi Kadıoğlu dk. 68), Jailson, Dirar, Tolga Ciğerci, Gustavo, Deniz Türüç (Alper Potuk dk. 68), Kruse, Rodrıgues (Mevlüt Erdinç dk. 85 ?), Vedat Muriç

Yedekler: Harun Tekin, Tolgay Arslan, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, Zajc, Murat Sağlam, Adil Rami

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Goller: Tolga Ciğerci (dk. 39) (Fernerbahçe), Cisse (dk. 45 ve 46), Fernandes (dk. 62) (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Ceyhun Gülselam (Aytemiz Alanyaspor), Dirar (Fenerbahçe)