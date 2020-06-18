ÖZET İZLE: Alanyaspor 4-0 Antalyaspor Maç Özeti ve Golleri İzle| Alanya Antalya Kaç Kaç Bitti

Aytemiz Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk etti. Antalya'da oynanan ilk maçı 1-0 kazanan Alanyaspor, rövanş karşılaşmasında da Antalyaspor'u 4-0 mağlup ederek finalde Trabzonspor'un rakibi oldu.

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Maçtan dakikalar

14. dakikada sol kanattan Bakasetas'ın köşe atışında ceza sahası içinde Coulker'in kafa vuruşunda top savunmadan döndü. Dönen topla arka direkte buluşan Cisse'nin topu ağlara gönderdi. 1-0

18. dakikada orta sahada top kaybından gelişen Alanyaspor atağında Cisse'nin pasıyla topla buluşan Ceyhun hızla rakip sahaya sokularak ceza sahası yayından sert vurdu. kaleci Boffin topu iki hamlede kontrol etti.

26. dakikada sol kanattan Bakasetas'ın köşe atışında ceza sahasında Ceyhun'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0

34. dakikada sağdan gelişen Antalyaspor atağında Hakan'ın ortasında penaltı noktasında topa yükselen Jahovic'in sert kafa vuruşunu kaleci Marafona tokatladı. Dönen topu ise Alanyaspor savunması uzaklaştırdı.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Arda Kardeşler, Alpaslan Dedeş, İlker Takpak

Alanyaspor: Marafona, Nsakala, Tzvellas, Juanfran, Ceyhun, Salih, Fernandes, Bakasetas, Efecan, Cisse

Yedekler: Cenk Gönen, Wanderson, Kaan Kanak, Mustafa Pektemek, Welinton, Onur Bulut, Umut Güneş, Campos, Lokman Gör, Emircan Altıntaş

Teknik Direktör: Erol Bulut

Antalyaspor: Boffin, Kudryashov, Fredy, Amilton, Celustka (Eren Albayrak dk. 45 ?), Nazım, Sinan, Hakan, Veysel, Podolski, Jahovic

Yedekler: Ferhat Kaplan, Ersan Adem Gülüm, , Doğukan Sinik, Leschuk, Paul Mukairu, Yetka Kurtuluş, Ufuk Akyol, Luis Francisco Grando, Bünyamin Balcı

Teknik Direktör: Taner Tuna

Goller: Cisse (dk. 15), Ceyhun (dk. 26) (Aytemiz Alanyaspor),

Sarı kartlar: Fernandes (Aytemiz Alanyaspor), Jahovic, Fredy (Antalyaspor)

Erdal Anak

