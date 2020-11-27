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ÖZET İZLE| Ankaragücü 0-1 Trabzonspor Maç Özeti ve Golleri İzle

ÖZET İZLE| Ankaragücü 0-1 Trabzonspor Maç Özeti ve Golleri İzle
ÖZET İZLE| Ankaragücü 0-1 Trabzonspor Maç Özeti ve Golleri İzle

Süper Lig'in 10.hafta karşılaşmasında Ankaragücü Trabzonspor ile karşı karşıya geliyor.

KARŞILAŞMANIN GENİŞ ÖZETİ VE GOLLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Maçtan dakikalar

16. dakikada sağ kanattan Pereira'nın yaptığı ortada ceza sahası içerisinde topla buluşan Nwakaeme'nin şutu uzak direğin yanından dışarı çıktı.

42. dakikada Abdülkadir Ömür'ün orta sahadan uzun pasında ceza sahası içinde topu kontrol eden Ekuban'ın şutu auta gitti.

44. dakikada ceza sahası yayı dışında topla buluşan Borven, topu gerideki arkadaşı Alper Potuk'a bıraktı. Bu oyuncunun şutunda kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı kontrol etti.

45+1. dakikada Trabzonspor serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Baker, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

Stat: Eryaman

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Mustafa Emre Eyisoy, Murat Ergin Gözütok

MKE Ankaragücü: Friedrich, Pazdan, Atakan Rıdvan Çankaya, Pinto, Orkan Çınar, Lobjanidze, Alper Potuk, Borven, Voca, Sarlija, Kitsiou

Yedekler: Korcan Çelikay, Erdi Dikmen, Luka Adzic, Merikani, Şahverdi Çetin, Cebrail Karayel, Paintsil, Lukasik, Emre Güral, Atila Turan

Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Xavier, Baker, Abdülkadir Ömür, Hugo, Ekuban, Ie, Pereira, Abdülkadir Parmak, Afobe, Nwakaeme

Yedekler: Erce Kardeşler, Hosseini, Diabate, Safa Kınalı, Semedo, Kamil Ahmet Çörekçi, Medeiros, Ahmet Canbaz, Bilal Başacıkoğlu, Serkan Asan

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Baker (dk. 45+1) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Sarlija, Kitsiou (MKE Ankaragücü)

Ali Nargüner - Cem Geçim
 

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