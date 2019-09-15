ÖZET İZLE: Ankaragücü 0-4 Yeni Malatya Maçı Özeti ve Golleri İzle | Ankaragücü Yeni Malatya kaç kaç bitti?

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 4. haftasında Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Mücadelenden Malatya ekibi 4-0 galibiyetle ayrıldı.
Maçtan dakikalar
26. dakikada Koulossa'nın sol kanattan ortasında topla buluşan Jahovic'in vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 0-1
33. dakikada Ankaragücü ceza yayının yakınlarında topla buluşan, Koulossa'nın vuruşu ağlarla buluştu. 0-2
37. dakikada sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortada, ceza sahası içinde İlhan Parlak'ın vole vuruşu kaleci Farnolle'de kaldı.
43. dakikada ceza sahası dışından Marques'in sert şutunda şutuna kaleci Korcan'ın da müdahalesine rağmen top filelere gitti. 0-3
65. dakikada sol kanattan Mehmet Sak'ın ortasında Yeni Malatyaspor savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.
69. dakikada sol kanattan Ankaragücü kalesine yaklaşan Bifouma'nın vuruşunda top direkten oyun alanına geri döndü.
75. dakikada ceza sahasında topla buluşan İlhan Parlak'ın sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
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Stat: Eryaman
Hakemler: Volkan Bayarslan, Bahtiyar Birinci, Yusuf Bozdoğan
Ankaragücü: Korcan, Kitsiou, Ante, Pazdan, Pinto, Moke (Cebrail Karayel dk. 89 ?), Sedat (Ricardo Faty dk. 64), Canteros, Aydın (Mehmet Sak dk. 60), İlhan, Orgill
Yedekler: Furkan Bekleviç, Mahmut Akan, Oscar Scarione, Alihan Kubalas, Hasan Kaya, Alper Önal, Zaur Sadaev
Teknik Direktör: Metin Diyadin
Yeni Malatyaspor: Farnolle, Issam, Robin, Mustafa, Sakıb, Acquah, Chaleli (Murat Yıldırım dk. 73), Guilherme (Özer Özdemir dk. 88 ?), Donald, Bifouma (Rahman Buğra Çağıran dk. 80 ?), Jahovic
Yedekler: Ufuk Ceylan, Erkan Kaş, Eren Tozlu, Ahmed Ildız, Teenage Hadebe, Arturo Meza,
Teknik Direktör: Ali Rıza Sergen Yalçın
Goller: Jahovic (dk. 26), Bifouma (dk. 33), Guilherme (dk. 43), Donald (dk. 82) (Yeni Malatyaspor)
Kırmızı kart: Kitsiou (dk. 75) (Ankaragücü)
Sarı kartlar: Ante Kulusic, Stelio Kitsio, Tiago Pinto (Ankaragücü), Mitchell Donald, Afriyie Acquah, Ghaylen Chaaleli (Yeni Malatyaspor)