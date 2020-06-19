ÖZET İZLE: Ankaragücü 1-2 Başakşehir Maç Özeti Ve Golleri İzle| Ankaragücü Başakşehir Kaç Kaç Bitti

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 28. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Başkent ekibinin 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı. İkinci yarıda Danijel Aleksic ve Edin Visca ile iki gol bulan Başakşehir, karşılaşmayı 2-1 önde götürüyor.

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Maçtan dakikalar

10. dakikada Saba'nın ceza sahası içinde düşürülmesiyle karşılaşmanın hakemi Hüseyin Göçek penaltı noktasını gösterdi.

12. dakikada kullanılan penaltı atışı için beyaz noktanın başına gelen Rodrigues topu filelere buluşturdu. 1-0

14. dakikada kornerden gelen topa yükselen Crivelli'nin kafa vuruşunda Kitsiou topu çizgiden çıkardı.

27. dakikada Visca -İrfan paslaşmasında yaklaşık 30 metreden Visca'nın sert şutu direğe çarparak auta çıktı.

35. dakikada Başakşehir atağında Visca'nın şutu kaleciden döndü. Dönen topla buluşan Aleksic vuruşunda ise meşin yuvarlak direkten oyun alanına geri döndü.

36. dakikada savunmanın arasında topla buluşan Visca'nın kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda kaleci Friedrich gole izin vermedi.

45. dakikada orta sahadan aldığı topu yaklaşık 30 metre süren Michalak'ın pasında topla buluşan Scarione'nin şutunda top az farkla auta çıktı.

Stat: Eryaman

Hakemler: Hüseyin Göçek, Serkan Ok, Süleyman Özay

MKE Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Faty, Pazdan, Atilla Turan, Lukasik, Pinto, Saba, Scarione, Michalak, Rodrigues

Yedekler: Korcan Çelikay, Cebrail Karayel, Fatih Tultak, Sedat Ağçay, Mahmut Akan, Ender Aygören, Aydın Karabulut, Dever Orgill, İlhan Parlak, Rivas

Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay

Medipol Başakşehir FK: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Visca, Aleksic, Crivelli, Ba

Yedekler: Volkan Babacan, Aziz Behich, Ponck, Uğur Uçar, Mehmet Topal, Berkay Özcan, Gökhan İnler, Gulbrandsen, Muhammet Arslantaş, Robinho

Teknik Direktör: Okan BurukGol: Rodrigues (dk. 12 pen.) (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Skrtel (Medipol Başakşehir FK), Lukasik (MKE Ankaragücü)