ÖZET İZLE| Ankaragücü 1-2 Fenerbahçe Maç Özeti ve Golleri İzle

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Maçtan dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada Sosa'nın hatalı pasını iyi değerlendiren Alper Potuk kaleciyle karşı karşıya kaldı ve düzgün bir vuruşla takımını öne geçiren golü kaydetti. 1-0
5. dakikada ceza sahasında topla buluşan Badjı'nin attığı şut az farkla auta çıktı.
11. dakikada Çekiçi'nin serbest vuruşunda kaleci Harun topu taca tokatladı.
23. dakikada Alper Potuk, Kitsiou'dan aldığı pası bekletmeden şuta dönüştürdü. Bu pozisyonda meşin yuvarlak üstten aut çıktı.
27. dakikada Çekici'nin ortasında Alper Potuk kafa vuruşunu yaptı ancak top auta çıktı.
33. dakikada ceza sahası içinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Paintsil kaleye şut çıkardı ancak top savunmada Ozan Tufan'a çarparak kornere çıktı.
43. dakikada organize gelişen Fenerbahçe atağında sağ kanatta topu önünde bulan Valencia ceza sahası önüne orta çıkardı. Bu pozisyonda topu önünde bulan Ozan Tufan, düzgün bir vuruşla skora denge getiren golü kaydetti. 1-1
48. dakikada gelişen hızlı Ankaragücü atağında Alper Potuk, Sosa'yı geçtikten sonra şutunu çekti ancak kaleci Harun Tekin ayağıyla topu kurtarmayı başardı.
55. dakikada Caner Erkin sol kanattan taşıdığı topu İrfan Can ile buluşturdu. Bu oyuncunun sağ kanattan ortasında Pelkas topu ıskalayarak net pozisyonu kaçırdı.
65. dakikada Ozan Tufan ceza sahası içinde boşta olan arkadaşı Pelkas'ı gördü. Pelkas'ın sert şutunda top defansa çarparak kornere gitti. Kazanılan köşe vuruşu sonrasında topa yükselen Valencia kaleci Freidrich'i geçemedi.
90+6. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ortasında ceza sahası içinde Valencia düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 1-2
Stat: Eryaman
Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık
MKE Ankaragücü: Ricardo Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Atila Turan (Pinto dk. 60) , İbrahim Akdağ (Atakan Rıdvan Çankaya dk. 60), Endri Çekiçi (Lukasik dk. 71), Saba Lobjanidze, Alper Potuk(Erdi Dikmen dk.89 ?), Paintsil, Badji (Bartolomeu dk. 71)
Yedekler: Mert Topuz, Pazdan, Diousse, Ali Kaan Güneren, Emre Güral
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Fenerbahçe: Harun Tekin, Ozan Tufan (Cisse dk. 79), Tisserand, Szalai (Gustavo dk. 79), Caner Erkin, Jose Sosa, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş (Gökhan Gönül dk. 35), Mesut Özil (Thiam dk. 79), Pelkas (Osayi dk. 67) , Valencia
Yedekler: Ertuğrul Çetin, Lemos, Ferdi Kadıoğlu, Novak, Arda Güler,
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Goller: Alper Potuk (dk. 3) (MKE Ankaragücü), Ozan Tufan (dk. 43), Valencia (dk. 90+6) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Pinto, Sarlija (MKE Ankaragücü)
Mevlüt İşli – Cem Geçim – Yunus Emre Kartal