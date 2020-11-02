İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

ÖZET İZLE| Antalya 1-2 Fenerbahçe Maç Özeti ve Golleri İzle| Antalyaspor FB Maç Kaç Kaç Bitti

ÖZET İZLE| Antalya 1-2 Fenerbahçe Maç Özeti ve Golleri İzle| Antalyaspor FB Maç Kaç Kaç Bitti
ÖZET İZLE| Antalya 1-2 Fenerbahçe Maç Özeti ve Golleri İzle| Antalyaspor FB Maç Kaç Kaç Bitti

Süper Lig’in 7. haftasında FT Antalyaspor, Fenerbahçe’yi ağırladı. Karşılaşma Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğü ile sonuçlandı.

KARŞILAŞMANIN ÖZETİ VE GOLLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Maçtan dakikalar 

11. dakikada Sosa'nın kullandığı serbest vuruşta ceza alanı içinde topa iyi yükselen Serdar Aziz'in kafa vuruşunda kaleci topu güçlükle çıkardı.

12. dakikada Caner'in sol kanattan ceza sahası içine yerden ortasında topla buluşan Samatta pasını önündeki Valencia'ya bıraktı. Bu futbolcunun vuruşu üstten auta gitti.

14. dakikada Pelkas'ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Ozan Tufan'ın penaltı noktası yakınından topu düzelterek yaptığı vuruşta top kalenin üstünden auta çıktı.

23. dakikada Gustavo'nun ceza alanı dışından yerden sert şutu kalecide kaldı.

43. dakikada ceza alanı içinde Serdar Aziz'in topuğuna bastığı gerekçesiyle Jahovic'e hakem önce sarı kart gösterdi. VAR hakeminin uyarısıyla pozisyonu yeniden inceleyen hakem, sarı kartı iptal ederek, Jahovic'i direkt kırmızı kartla oyun dışı bıraktı.

Stat: Antalya

Hakemler: Bahattin Şimşek, Mehmet Kısal, Mustafa Sönmez
FT Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Naldo, Kudriashov, Mert Yılmaz, Nuri Şahin, Gökdeniz Bayrakdar, Orgill, Podolski, Jahovic

Yedekler: Doğukan Özkan, Ferhat Kaplan, Ersan Adem Gülüm, Mevlüt Han Ekelik, Fredy, Ufuk Akyol, Serdar Poyraz, Omar İmeri,Adem Metin Türk, Ali Eren İyican

Teknik sorumlu: Sedat Karabük

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Tisserand, Serdar Aziz, Caner Erkin, Ozan Tufan, Gustavo, Pelkas, Sosa, Valencia, Samatta

Yedekler: Harun Tekin, Lemos, Tolga Ciğerci, Mert Hakan Yandaş, Cisse, Perotti, Sinan Gümüş, Nazım Sangare, Novak, Kemal Ademi

Teknik Direktör: Erol Bulut

Kırmızı kart: Jahovic (dk. 43) (FT Antalyaspor)

Sarı kart: Veysel Sarı (FT Antalyaspor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.