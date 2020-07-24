İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

ÖZET İZLE| Antalya 1-2 GS Maç Özeti ve Golleri İzle| Antalyaspor Galatasaray Kaç Kaç Bitti

ÖZET İZLE| Antalya 1-2 GS Maç Özeti ve Golleri İzle| Antalyaspor Galatasaray Kaç Kaç Bitti
ÖZET İZLE| Antalya 1-2 GS Maç Özeti ve Golleri İzle| Antalyaspor Galatasaray Kaç Kaç Bitti

Süper Lig’in 34. haftasının açılış maçında Fraport TAV Antalyaspor, Galatasaray’ı ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısını ev sahibi ekip 1-0 önde tamamladı. Mücadelede ikinci yarı oynanıyor ve Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğü sürüyor.

KARŞILAŞMANIN GENİŞ ÖZETİ VE GOLLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Maçtan dakikalar 

18. dakikada Eren Albayrak'ın sol kanattan penaltı noktası üzerine ortasında Fredy gelişine düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi. 1-0

22. dakikada Ömer Bayram'ın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği topa hareketlenen Feghouli'nin, yakın mesafeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin solundan az farkla auta çıktı.

37. dakikada Doğukan Sinik'in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Sangare'nin sert şutu kalecide kaldı.

42. dakikada Doğukan Sinik'in ceza sahası içi sol çaprazdan sert şutunu kaleci son anda parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

Stat: Antalya

Hakemler: Suat Arslanboğa, Cemal Bingün, Özgür Ertem
Fraport TAV Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Eren Albayrak, Veysel Sarı, Kudriashov, Nazım Sangare, Ufuk Akyol, Fredy, Bünyamin Balcı, Doğukan Sinik, Amilton, Jahovic

Yedekler: Boffin, Ersan Adem Gülüm, Salih Dursun, Leschuk, Mevlüthan Ekelik, Chico, Serdar Poyraz, Ndınga, Hakan Özmert

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Galatasaray: Okan Koçuk, Saracchi, Marcao, Donk, Linnes, Seri, Taylan Antalyalı, Belhanda, Feghouli, Emre Akbaba ? (Ömer Bayram dk. 4), Adem Büyük

Yedekler: Berk Balaban, Şener Özbayraklı, Ahmet Yılmaz Çalık, Yunus Akgün, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Sekıdıka, Atalay Babacan, Emin Bayram

Teknik Direktör: Fatih Terim

Gol: Fredy (dk. 18) (Fraport TAV Antalyasppor)

Sarı kart: Linnes (Galatasaray)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.