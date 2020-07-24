ÖZET İZLE| Antalya 1-2 GS Maç Özeti ve Golleri İzle| Antalyaspor Galatasaray Kaç Kaç Bitti

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Maçtan dakikalar
18. dakikada Eren Albayrak'ın sol kanattan penaltı noktası üzerine ortasında Fredy gelişine düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi. 1-0
22. dakikada Ömer Bayram'ın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği topa hareketlenen Feghouli'nin, yakın mesafeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin solundan az farkla auta çıktı.
37. dakikada Doğukan Sinik'in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Sangare'nin sert şutu kalecide kaldı.
42. dakikada Doğukan Sinik'in ceza sahası içi sol çaprazdan sert şutunu kaleci son anda parmaklarının ucuyla kornere çeldi.
Stat: Antalya
Hakemler: Suat Arslanboğa, Cemal Bingün, Özgür Ertem
Fraport TAV Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Eren Albayrak, Veysel Sarı, Kudriashov, Nazım Sangare, Ufuk Akyol, Fredy, Bünyamin Balcı, Doğukan Sinik, Amilton, Jahovic
Yedekler: Boffin, Ersan Adem Gülüm, Salih Dursun, Leschuk, Mevlüthan Ekelik, Chico, Serdar Poyraz, Ndınga, Hakan Özmert
Teknik Direktör: Tamer Tuna
Galatasaray: Okan Koçuk, Saracchi, Marcao, Donk, Linnes, Seri, Taylan Antalyalı, Belhanda, Feghouli, Emre Akbaba ? (Ömer Bayram dk. 4), Adem Büyük
Yedekler: Berk Balaban, Şener Özbayraklı, Ahmet Yılmaz Çalık, Yunus Akgün, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Sekıdıka, Atalay Babacan, Emin Bayram
Teknik Direktör: Fatih Terim
Gol: Fredy (dk. 18) (Fraport TAV Antalyasppor)
Sarı kart: Linnes (Galatasaray)