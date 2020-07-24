ÖZET İZLE| Antalya 2-2 GS Maç Özeti ve Golleri İzle| Antalyaspor Galatasaray Kaç Kaç Bitti

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Maçtan dakikalar

18. dakikada Eren Albayrak'ın sol kanattan penaltı noktası üzerine ortasında Fredy gelişine düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi. 1-0

22. dakikada Ömer Bayram'ın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği topa hareketlenen Feghouli'nin, yakın mesafeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin solundan az farkla auta çıktı.

37. dakikada Doğukan Sinik'in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Sangare'nin sert şutu kalecide kaldı.

42. dakikada Doğukan Sinik'in ceza sahası içi sol çaprazdan sert şutunu kaleci son anda parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

51. dakikada Fredy ile yaptığı verkaçla ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalen Eren Albayrak'ın şutunu Okan Koçuk çıkardı.

56. dakikada Belhanda'nın pasıyla ceza yayı üzerinden Marcao'nun plase vuruşu üstten auta gitti.

58. dakikada Adem Büyük'ün pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Saracchi'nin vuruşu ağlarla buluştu. 1-1

63. dakikada kazanılan köşe vuruşundan yapılan ortaya Belhanda dokundu. Belhanda'nın müdahalesinden sonra Amilton meşin yuvarlağa eliyle dokununca hakem penaltı noktasını gösterdi.

65. dakikada Belhan'da penaltı atışını gole çevirdi. 1-2

90+3. dakikada Hakan Özmert'in ceza sahası dışından sert şutunu kaleci çeldi. Ardından topu önünde bulan Lesschuk'un şutu yan kale direğinden oyun alanına döndü. Dönen topu alan Amilton'un pasında kale önünde Leschuk filelere yolladı. 2-2

Stat: Antalya

Hakemler: Suat Arslanboğa, Cemal Bingün, Özgür Ertem

Fraport TAV Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Eren Albayrak, Veysel Sarı, Kudriashov, Nazım Sangare, Ufuk Akyol (Leschuk dk. 67), Fredy (Mevlüthan Ekelik dk. 82 ?) Bünyamin Balcı (Hakan Özmert dk. 62), Doğukan Sinik (Chico dk. 67), Amilton, Jahovic

Yedekler: Boffin, Ersan Adem Gülüm, Salih Dursun, Serdar Poyraz, Ndinga

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Galatasaray: Okan Koçuk, Saracchi, Marcao, Donk, Linnes, Seri, Taylan Antalyalı, Belhanda (Jimmy Durmaz dk. 87 ?), Feghouli (Yunus Akgün dk. 87 ?) Emre Akbaba ? (Ömer Bayram dk. 4), Adem Büyük

Yedekler: Berk Balaban, Şener Özbayraklı, Ahmet Yılmaz Çalık, Sekıdıka, Atalay Babacan, Emin Bayram

Teknik Direktör: Fatih Terim

Gol: Fredy (dk. 18), Leschuk (dk. 90+3) (Fraport TAV Antalyasppor), Saracchi (dk. 58), Belhanda (dk. 65 pen.) (Galatasaray)

Sarı kart: Linnes (Galatasaray)

İsa Akar - Suat Metin

