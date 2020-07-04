İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

ÖZET İZLE| Antalyaspor 0-1 Başakşehir Maç Özeti Ve Golleri İzle| Antalya Başakşehir Kaç Kaç Bitti

ÖZET İZLE| Antalyaspor 0-1 Başakşehir Maç Özeti Ve Golleri İzle| Antalya Başakşehir Kaç Kaç Bitti
ÖZET İZLE| Antalyaspor 0-1 Başakşehir Maç Özeti Ve Golleri İzle| Antalya Başakşehir Kaç Kaç Bitti

Süper Lig’in 30. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, lider Medipol Başakşehir’i ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. İkinci yarısı oynanan karşılaşmada Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğü ile devam ediyor.

KARŞILAŞMANIN GENİŞ ÖZETİ VE GOLLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Süper Lig'in 30. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, lider Medipol Başakşehir'i ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. İkinci yarısı oynanan karşılaşmada Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğü ile devam ediyor.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada orta alandan gelişen atakta Podolski'nin ceza sahası içinden sert şutunu kaleci yumruklarıyla uzaklaştırdı. Dönen topu önünde bulan Sinan Gümüş'ün şutu defansın araya girmesiyle kornere çıktı.

30. dakikada Clichy'in sağ kanttan ceza sahası içine yerden kestiği ortaya Demba Ba'nın gelişine sert şutu üstten az farkla auta gitti.

42. dakikada Crivelli'nin ceza sahası sol çaprazından plase vuruşu yandan dışarı çıktı.

49. dakikada ceza alanı içinde topu önünde bulan Jahovic'in şutu direğin hemen yanından dışarı gitti.

Stat: Antalya

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Serkan Çimen
Antalyaspor: Boffın, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ersan Gülüm, Kudriashov, Ufuk Akyol, Fredy (Chico dk. 46), Amilton, Podolski, Sinan Gümüş, Jahovic

Yedekler: Ferhat Kaplan, Eren Albayrak, Doğukan Sinik, Gustavo Leschuk, Mukaıru, Yekta Kurtuluş, Celutska, Nazım Sangare, Ndinga

Teknik Direktör: Tamer Tuna:

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Clichy, Epureanu, Skırtel, Çaicara, Mehmet Topal, İrfan Can Kahveci, Guldbrandsen, Berkay Özcan, Crivelli, Demba Ba

Yedekler: Volkan Babacan, Ahmet Said Kıvanç, Elia, Muhammet Arslantaş, Aziz Eraltay, Ponck, Uğur Uçar, Robinho, Emre Kaplan, Gökhan İnler

Teknik Direktör: Okan Buruk

Sarı kart: Epureanu (Medipol Başakşehir)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.