İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

ÖZET İZLE| Antalyaspor 0-2 Başakşehir Maç Özeti Ve Golleri İzle| Antalya Başakşehir Kaç Kaç Bitti

ÖZET İZLE| Antalyaspor 0-2 Başakşehir Maç Özeti Ve Golleri İzle| Antalya Başakşehir Kaç Kaç Bitti
ÖZET İZLE| Antalyaspor 0-2 Başakşehir Maç Özeti Ve Golleri İzle| Antalya Başakşehir Kaç Kaç Bitti

Süper Lig’in 30. haftasında Fraport TAV Antalyaspor sahasında karşılaştığı Medipol Başakşehir’e 2-0 mağlup oldu.

KARŞILAŞMANIN GENİŞ ÖZETİ VE GOLLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Maçtan dakikalar 

9. dakikada orta alandan gelişen atakta Podolski'nin ceza sahası içinden sert şutunu kaleci yumruklarıyla uzaklaştırdı. Dönen topu önünde bulan Sinan Gümüş'ün şutu defansın araya girmesiyle kornere çıktı.

30. dakikada Clichy'in sağ kanttan ceza sahası içine yerden kestiği ortaya Demba Ba'nın gelişine sert şutu üstten az farkla auta gitti.

42. dakikada Crivelli'nin ceza sahası sol çaprazından plase vuruşu yandan dışarı çıktı.

49. dakikada ceza alanı içinde topu önünde bulan Jahovic'in şutu direğin hemen yanından dışarı gitti.

50. dakikada Crivelli'nin pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan İrfan Kahveci'nin sert şutunu kaleci güçlükle çıkardı.

55. dakikada Clich'yin sol kanattan getirdiği topu Demba Ba ile buluşturdu. Bu futbolcunun sert şutu üstten auta gitti.

60. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta penaltı noktası üzerine kestiği ortada Crivelli'nin kafası az farkla üstten dışarı çıktı.

71. dakikada ceza sahası içinde Veysel Sarı ile girdiği hava topu mücadelesinde meşin yuvarlağı önünde bulan Demba Ba, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 0-1

90+2. dakikada Gökhan İnler'in pasıyla penaltı noktası üzerinde topu alan Crivelli müsait pozisyonda golü atamadı.

90+6. dakikada Crivelli sol kanattan ceza sahası içine girer girmez pasını Elia'ya verdi. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 0-2

Stat: Antalya

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Serkan Çimen

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ersan Gülüm (Celutska dk. 57), Kudriashov, Ufuk Akyol,Fredy (Chico dk. 46), Amilton, Podolski (Gustavo Leschuk dk. 72), Sinan Gümüş, Jahovic

Yedekler: Ferhat Kaplan, Eren Albayrak, Doğukan Sinik, Mukairu, Yekta Kurtuluş, Nazım Sangare, Ndinga

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Clichy, Epureanu, Skrtel, Çaicara, Mehmet Topal, İrfan Can Kahveci (Elia dk. 90), Guldbrandsen (Robinho dk. 59), Berkay Özcan (Gökhan İnler dk. 80 ?), Crivelli, Demba Ba (Ponck dk.90 ?)

Yedekler: Volkan Babacan, Ahmet Said Kıvanç, Muhammet Arslantaş, Aziz Eraltay, Ponck, Uğur Uçar, Emre Kaplan

Teknik direktör: Okan Buruk

Goller: Demba Ba (dk. 71), Elia (dk. 90+6) (Medipol Başakşehir)

Sarı kart: Epureanu, Skrtel (Medipol Başakşehir), Jahovic (Antalyaspor)

İsa Akar - Suat Metin
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.