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ÖZET İZLE: Antalyaspor 1 - 2 Beşiktaş Maç Özeti ve Golleri İzle| Antalya BJK Kaç Kaç Bitti

ÖZET İZLE: Antalyaspor 1 - 2 Beşiktaş Maç Özeti ve Golleri İzle| Antalya BJK Kaç Kaç Bitti
ÖZET İZLE: Antalyaspor 1 - 2 Beşiktaş Maç Özeti ve Golleri İzle| Antalya BJK Kaç Kaç Bitti

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş Antalyaspor deplasmanından 3 puan ile dönmeyi başardı.

Antalyaspor Beşiktaş Maçından Kareler - Foto Galeri

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş Antalyaspor deplasmanında 2-1 kazanarak, sezonun başından bu yana ilk kez 2 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

 

MAÇIN ÖZETİ VE GOLLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada Rebocho'nun ceza yayı sol çaprazından penaltı noktası üzerine doğru ortasında Lens'in kafa vuruşu kalecide kaldı.

6. dakikada Umut Nayir'in pasını ceza sahası içine hareketlenen Ljajic'e aktardı. Bu futbolcunun çaprazdan zayıf vuruşu yandan auta çıktı.

9. dakikada Ljajic'ın sol kanattan ceza sahası içine kullandığı serbest atışta Vida'nın kafa vuruşunda top ağlara gitti. 0-1

12. dakikada orta sahadan uzun gönderilen topu Lens kafayla önüne indirdi. Pozisyonu önlemek isteyen Eren Albayrak'tan topu kapan Diaby'nin penaltı noktası üzerinden bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-2

14. dakikada Rebocho'nun sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Diaby'in kafa vuruşu az farkla auta gitti.

21. dakikada Gökhan Gönül'ün ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Ferhat son anda köşeden çıkardı.

34. dakikada Ufuk Akyol'un ceza sahası dışından sert şutu kaleci Karius'ta kaldı.

44. dakikada orta alandan atılan uzun pasla ceza sahasına kadar ilerleyen Lens'in kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunu Ferhat çeldi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada orta alandan defansın arkasına atılan uzun pasa hareketlenen Mukairu'nun ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu. 1-2

61. dakikada Amilton'un pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Ufuk Akyol'un şutu auta çıktı.

70. dakikada Ferhat Kaplan'ın kısa düşen pasını önünde bulan Adem Ljajic'in uzak bir mesafeden şutu kaleyi bulmadı.

86. dakikada Ribeiro'nun pasında altı pas içinde topla buluşan Serdar Özkan'ın şutu kaleci Karius'ta kaldı.

 

Stat: Antalya

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Mustafa Emre Eyisoy

Antalyaspor: Ferhat, Nazım Sangare, Diego, Chico (Serdar Özkan dk. 23) Bahadır, Eren Albayrak, Charles, Ufuk Akyol (Ribeiro dk. 82 ?), Chahechouhe (Amilton dk. 46), Mukaiuru, Gustavo Blanco
Yedekler: Boffin, Salih Dursun, Doğukan Sinik, Tarık Çamdal, Yekta Kurtuluş, Harun Alpsoy, Celutska
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Rebocho, Elneny, Atiba, Lens (Burak Yılmaz dk. 58), Diaby, Ljajic (Oğuzhan Özyakup dk. 76), Umut Nayir (Güven Yalçın dk. 87 ?)
Yedekler: Utku Yuvakuran, Roco, Boyd, Necip Uysal, Muhayer Oktay, Kartal Kayra Yılmaz, Erdem Seçgin
Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Vida (dk.9), Diaby (dk. 12) (Beşiktaş), Mukaıru (dk. 52) (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Bahadır, Leschuk, Mukairu (Antalyaspor), Umut Nayir, Rebocho (Beşiktaş)

İsa Akar - Cafer Eser - Huriye Ferah Vanlı

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