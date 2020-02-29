ÖZET İZLE: Antalyaspor 2 - 2 Fenerbahçe Maç Özeti ve Golleri İzle| Antalya FB Kaç Kaç Bitti

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Antalyaspor karşısında son saniyede bulduğu golle 2-2 berabere kalarak 1 puanı hanesine yazdırdı.
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Maçtan dakikalar (İlk yarı)
1. dakikada sol kanattan kazanılan korneri kullanan Hakan Özmert'in ceza alanına gönderdiği ortasında savunmadan seken topu önünde bulan Adis Jahovic'in bekletmeden vuruşunda top kalecide kaldı.
16. dakikada Max Kruse'nin sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Mehmet Ekici'nin gelişine yaptığı kafa vuruşunu, kale çizgisi üzerinden Veysel Sarı çıkardı. Dönen topu önünde bulan Mehmet Ekici'nin sert şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.
18. dakikada Jahovic'in ara pasında defansın da hatasıyla topu önünde bulan Amilton, ceza sahası içinde kaleciyi çalımladıktan sonra meşin yuvarlağı kaleye göndermek istedi. Kaleci Altay, son anda uzanarak Amilton'un önünden topu aldı.
35. dakikada Ozan Tufan'ın sağ kanattan ceza sahası içine yerden ortasında Vedat Muriç, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada Podolski'nin sol kanattan ceza sahası içine ortaladığı topu arka direkte Amilton kafayla ağlara gönderdi. 1-1
57. dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşta Podolski'nin ceza sahası içine yerden verdiği pası Hakan Özmert gelişini düzün bir vuruşla kalecinin solundan ağlara gönderdi. 2-1
70. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın pasında ceza sahası dışında topla bulunan Zajc'ın şutu yandan auta gitti.
90+6. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun ceza sahasına ortasında Zajc'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-2
90+6. dakikada Hakan Özmert, hakeme itirazdan ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Maçın bitiş düdüğünün ardından hakeme itirazlarına devam eden Antalyaspor yardımcı antrenörü Şakir Özkayımoğlu kırmızı kart gördü.
Stat: Antalya
Hakemler: Ali Şansalan, Süleyman Özay, Candaş Elbil
Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Celutska, Veysel Sarı, Kudrıashov, N‘dınga (Charles dk. 63), Podolski (Chico dk. 87 ?), Hakan Özmert, Fredy, Amilton (Mukaıru dk. 77), Jahovic
Yedekler: Ferhat Kaplan, Ersan Adem Gülüm, Eren Albayrak, Doğukan Sinik, Gostavo Leschuk, Ufuk Akyol, Harun Alpsoy
Teknik direktör: Tamer Tuna
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Dirar (Zajc dk. 66), Serdar Aziz, Falette, Hasan Ali Kaldırım (Ferdi Kadıoğlu dk. 85), Jailson, Gustavo, Ozan Tufan (Mevlüt Erdinç dk. 89 ?), Mehmet Ekici, Kruse, Muriç
Yedekler: Harun Tekin, Erten Ersu, Tolgay Ali Arslan, Tolga Ciğerci, Seyed Allahyar,Zajc, Murat Sağlam
Teknik sorumlu: Recep Karatepe
Goller: Vedat Muriç (dk. 35), Zajc (dk. 90+6) (Fenerbahçe), Amilton (dk. 52), Hakan Özmert (dk. 57) (Antalyaspor)
Kırmızı kart: Hakan Özmert (dk. 90+6) (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Gustavo (Fenerbahçe), Podolski, Jahovic, Hakan Özmert, Fredy, Celutska (Maç sonrası) (Antalyaspor)