ÖZET İZLE: Antalyaspor: 3-0 Alanyaspor Maç Özeti ve Golleri İzle |Antalya - Alanya Kaç Kaç Bitti !

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Antalyaspor sahasında ağırladığı Aytemiz Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti. Amilton ve Ozan Tufan'ın sarı kart görmesine tepki gösteren Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yoğun itirazları nedeniyle hakem Zorbay Küçük tarafından tribüne gönderildi.

Karşılaşmanın geniş özeti ve gollerini izlemek için tıklayın

Antalyaspor, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında Yeni Zellanda'da cuma namazı sırasında gerçekleşen terör saldırısı ve kırmızı beyazlı futbolcu Serdar Özkan'ın annesinin vefatı nedeniyle müzik çalınmadı. Antalyaspor'un gollerini atan Hakan Özmert ve Doukara, iki gün önce annesi vefat eden takım arkadaşları Serdar Özkan'ın formasını öperek gol sevinci yaşadı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada ceza yayı üzerinde defansın uzaklaştıramadığı topu kapan Chico'nun set şutu defansa da çarparak az farkla üstten kornere çıktı.

27. dakikada Hakan Özmert'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta top kaleci Haydar'ın müdahalesine rağmen ağlara gitti. 1-0

32. dakikada atılan uzun pasta topla ilerleyen Dokukara, ceza sahası dışından düzgün bir vuruşla kaleci Haydar Yılmaz'ın sağından meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada ceza sahası çağ çaprazda topla buluşan Amilton'un sert şutunda top ağlara gitti. 3-0

59. dakikada Cisse'nin ceza sahası içinden zayıf şutunu kaleci Boffin son anda ayaklarıyla çıkardı.

90+4. dakikada Baiano'nun sağ kanattan ceza sahası içine ortasında Cisse topu kafayla ağlara gönderdi. Karşılaşmanın hakemi golü Video Yardımcı Hakem (VAR) kararı ile iptal etti.

Stat: Antalya

Hakemler: Zorbay Küçük, Erdem Bayık, Hakan Yemişken

Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Celustka, Diego, Cissokho, Charles (Zeki Yıldırım dk. 88 ?), Chico, Fredy (Doğukan Sinik dk. 85 ?), Hakan Özmert, Amilton (Drole dk. 78), Doukara

Yedekler: Ferhat Kaplan, Osman Çelik,Yekta Kurtuluş, Harun Alpsoy, Mevlüt Erdinç, Bahadır Öztürk, Sergen Yatağan

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Baiano, Welinton, Tzavellas, Nsakala, Ozan Tufan (Josef Sural dk. 80), Ceyhun Gülselam, Sackey (Villafanez dk. 46), Efecan Karaca, Djalma Campos, Cisse

Yedekler: Ufuk Ceylan, Hasan Ayaraoğlu, Steven Caulker, Taha Yalçıner, Taha Yalçıner, Hakan Erçelik, Cenk Ahmet

Teknik Direktör: Sergen Yalçın



Goller: Hakan Özmert (dk. 27), Dokukara (dk. 32), Amilton (dk. 48) (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Hakan Özmert, Amilton, Chico (Antalyaspor), Ozan Tufan, Baiano (Aytemiz Alanyaspor)



İsa Akar-Cafer Eser