ÖZET İZLE: B. Mönchengladbach M. Başakşehir Maç Özeti ve Golleri İzle| Mönchengladbach Başakşehir Kaç Kaç Bitti

Temsilcimiz M. Başakşehir UEFA Avrupa Ligi J Grubu son maçında, deplasmanda B. Mönchengladbach ile 2-1 yendi ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam etti.

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Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Neuhaus'un çaprazdan şutunda kaleci Mert topu kontrol etti.

17. dakikada ceza sahası dışından Zakaria'nın sert şutunda top farklı şekilde auta çıktı.

33. dakikada sağ kanattan Stefan Lainer'in pasında kale önünde bomboş durumda Marcus Thuram'ın şutu filelerle buluştu. 1-0

38. dakikada ceza sahası dışından Mehmet Topal'ın sert şutunda kaleci topa sahip oldu.

44. dakikada Clichy'nin pasında İrfan Can'ın kaleyi karşıdan gören uzak bir noktadan vuruşunda kalecinin de hatasında top ağlara gitti. 1-1

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada ceza sahası dışından Visca'nın şutunda top üsten auta çıktı.

61. dakikada atılan ara pasında topla buluşan Herrmann, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda Mert gole izin vermedi.

68. dakikada sağ kanattan Elia'nın ortasında altıpas noktası üzerinde Crivelli'nin şutunu kaleci güçlükle çeldi.

77. dakikada sol taraftan Clichy'nin ortasında ön direkte Crivelli'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

90. dakikada Clichy'nin sol kanattan ortasında Demba Ba'nın kafayla indirdiği topu Crivelli ağlara yolladı. 2-1

90+2. dakikada sağ kanattan ceza sahasına gelen ortada Thuruam'ın kafa vuruşu direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

Stat: Borussia Park

Hakemler: Jose Martinez, Raul Cabanero, Inigo Prieto

Borussia Mönchengladbach: Yann Sommer, Nico Elvedi, Oscar Wendt, Matthias Ginter, Stefan Lainer, Christoph Kramer, Denis Zakaria, Florian Neuhaus (Stindl dk. 78 ?), Patrick Herrmann, Marcus Thuram, Breel Embolo (Plea dk. 78)

Yedekler: Tobias Sippel, Tony Jantschke, Ramy Bensebaini, Tobias Strobl, Raffael

Teknik Direktör: Marco Rose

Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, İrfan Can (Azubuike dk. 90+3 ?),Mehmet Topal, Aleksic (Demba Ba dk. 67), Elia, Edin Visca, Crivelli

Yedekler: Volkan Babacan, Aziz Behich, Mert Çelik, Azubuike, Berkay Özcan, Muhammet Arslantaş

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Marcus Thuram (dk. 33) (B. Mönchengladbach), İrfan Can (dk. 44), Crivelli (dk. 90) (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Mehmet Topal, Elia, Mert (Medipol Başakşehir)