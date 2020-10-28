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ÖZET İZLE| Başakşehir 0-2 PSG Maç Özeti ve Golleri İzle

ÖZET İZLE| Başakşehir 0-2 PSG Maç Özeti ve Golleri İzle
ÖZET İZLE| Başakşehir 0-2 PSG Maç Özeti ve Golleri İzle

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 2. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir, Paris Saint-Germain’i konuk etti. Fransız ekibi ikinci yarıda bulduğu gollerle karşılaşmayı 2-0 kazandı.

KARŞILAŞMANIN ÖZETİ VE GOLLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Maçtan dakikalar 

8. dakikada kendi yarı sahasında topla buluşan Mbappe 2 rakibinden sıyrılıp Başakşehir ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun sol çaprazdan vuruşunda kaleci Mert gole izin vermedi.

9. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Crivelli ceza sahası dışındaki İrfan Can'ı gördü. İrfan'ın uzaktan vuruşunda top yandan auta gitti.

15. dakikada savunmanın arkasına sarkan Crivelli, ceza sahası önündeki Visca'yı gördü. Bu futbolcunun uzaktan şutunda top az farkla auta çıktı.

17. dakikada Kurzawa'nın ortasında Başakşehir savunmasının uzaklaştırdığı top Di Maria'da kaldı. Bu futbolcunun şutunda Mehmet Topal'a çarpan top az farkla kornere gitti.

26. dakikada Visca'nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Rafael direkt kaleye vuruşunda kaleci Navas gole engel oldu.

29. dakikada Di Maria'nın soldan kullandığı kornerde Mert topu yumrukladı ancak Herrera kafayla direkt kaleye gönderdi, top üstten az farkla dışarı gitti.

33. dakikada Kurzawa ile verkaç yaparak ceza sahasına giren Di Maria sol çaprazdan sert vurdu ancak top direğin hemen yanından dışarı gitti.

37. dakikada Florenzi'nin sağdan yaptığı ortaya Mbappe gelişine vurdu ancak top az farkla auta çıktı.

Stat: Fatih Terim

Hakemler: Andreas Ekberg, Stefan Hallberg, Graeme Stewart

M.Başakşehir: Mert, Rafael, Skrtel, Epureanu, Bolingoli, Mehmet Topal, İrfan Can, Visca, Berkay, Deniz, Crivelli

Yedekler: Volkan, Ahmet Kıvanç, Hasan Ali, Aleksic, Demba Ba, Giuliano, Gulbrandsen, Ponck, Emre Kaplan, Enes Karakuş

Teknik Direktör: Okan Buruk

Paris Saint-Germain: Navas, Florenzi, Danilo, Kimpembe, Kurzawa, Herrera, Marquinhos

xxx, Di Maria, Neymar (Sarabia dk. 26), Kean, Mbappe

Yedekler: Rico, Randriamamy, Kehrer, Rafinha, Diallo, Bakker, Gueye, Dagba, Pembele, Ruiz-Atil, Fadiga

Teknik Direktör: Thomas Tuchel

Sarı kart: Crivelli (M.Başakşehir)

Bozhan Memiş - Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu
 

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