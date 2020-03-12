ÖZET İZLE: Başakşehir 1-0 Kopenhag Maç Özeti ve Golleri İzle | Başakşehir Kopenhag Kaç Kaç Bitti !

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Başakşehir evinde Danimarka temsilcisi FC Kopenhag'ı ağırladı. Turuncu-lacivertliler müsabakayı Visca'nın penaltı golüyle 1-0 kazanarak avantaj elde etti.
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Maçtan dakikalar
9. dakikada ceza sahası dışında topu kapan Visca'nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Crivelli'ye çarpıp yön değiştirdi ve direkten oyun alanına geri döndü.
30. dakikada Zeca'nın verdiği pasta ceza sahası içinde topla buluşan Santos'un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert'te kaldı.
33. dakikada sağ kanattan Visca'nın ceza sahası dışına yerden verdiği pasta Demba Ba'nın gelişine yaptığı vuruşta top direğin yanından auta çıktı.
60. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Zeca'nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
76. dakikada Visca'nın ortasında ceza sahası içinde Robinho'nun vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
86. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Demba Ba savunmanın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem William Collum penaltı noktasını gösterdi.
88. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Visca, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
Stat: Fatih Terim
Hakemler: William Collum, Francis Connor, David McGeachie
Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut (Gulbrandsen dk. 85 ?), İrfan,
Aleksic, Visca (Azabuike dk. 90+1 ?), Crivelli (Robinho dk. 74), Demba Ba
Yedekler: Volkan, Mehmet, Ponck, Uğur
Teknik Direktör: Okan Buruk
FC Kopenhag: Johnsson, Varela, Nelsson, Bjelland, Bengtsson, Biel (Bartolec dk. 89 ?), Zeca, Stage, Daramy (Kaufmann dk. 62), Falk, Santos (Fischer dk. 82 ?)
Yedekler: Grytebust, Papagiannopoulos, Thomsen, Oviedo
Teknik Direktör: Stale Solbakken
Gol: Visca (dk. 88 pen.) (Başakşehir)
Sarı kartlar: İrfan, Crivelli, Azabuike (Başakşehir), Santos (FC Kopenhag)
Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu