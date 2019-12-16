ÖZET İZLE: Başakşehir 1-1 Konyaspor Maçı Özeti ve Golleri İzle | Başakşehir Konyaspor kaç kaç bitti?

Başakşehir Konyaspor maçı geniş özeti ve golleri izle... Süper Lig'in 15. hafta mücadelesinde Başakşehir, evinde Konyaspor'u konuk etti. Mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

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Maçtan Dakikalar

13. dakikada gelişen Başakşehir atağında Visca'nın savunma arkasına gönderdiği pası alan Elia'nın ceza sahası içi sol çaprazdan çektiği şutu kaleci Serkan kontrol etti.

26. dakikada sol köşeden Visca'nın kullandığı korner atışında topa iyi yükselen Ponc, yaptığı düzgün kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

36. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sol ayağıyla ceza sahası dışından çektiği sert şut üstten auta çıktı.

56. dakikada İrfan Can'ın kullandığı serbest vuruşta Crivelli'nin kafa vuruşu az farkla auta çıktı.

63. dakikada gelişen Konyaspor atağında Daci'nin Clichy'den sıyrılarak sağ kanattan yaptığı ortaya iyiyükselen Milosevic, takımına beraberliği getiren golü kaydetti. 1-1

68. dakikada Caiçara'nın pasını alan Demba Ba'nın bekletmeden yaptığı sert vuruşu kaleci Serkan iki hamlede kontrol etti.

86. dakikada Clichy'in ortasında Demba Ba'nın uzak direğe yaptığı kafa vuruşu auta çıktı.

89. dakikada Gökhan İnler'in ara pasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Visca'nın şutunu kaleci Serkan Kırıntılı iki hamlede kontrol etmeyi başardı.

90+1. dakikada Clichy'nin sol kanattan ortasını Caiçara, Demba Ba'ya indirdi. Bu oyuncunun müsait durumdaki kafa vuruşu üstten auta çıktı.

90+5. dakikada Clichy'nin sol kanattan açtığı ortaya iyi yükselen Crivelli'nin kafa vuruşunu Serkan son anda direk dibinden çıkardı.

90+5.dakikada Caiçara'nın sağ kanattan açtığı orta üst direkten döndü. Dönen topu Konya savunması uzaklaştırdı.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Hüseyin Göçek, Alpaslan Dedeş, İlker Takpak

M.Başakşehir: Mert, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, İrfan Can, Mehmet Topal (Gökhan İnler dk. 74), Visca, Elia (Robinho dk. 78), Aleksic (Demba Ba dk. 67), Crivelli

Yedekler: Volkan, Aziz Behich, Miguel Viera, Berkay, Azubuike, Kerim Frei, Mahmut Tekdemir

Teknik Direktör: Okan Buruk

İ.H. Konyaspor: Serkan, Skubic, Selim Ay, Volkan Fındıklı (Miya dk. 60), Ferhat, Anicic, Jonsson, Ömer Ali (Ali Turan, dk. 90+3 ?), Milosevic, Hadziahmetovic, Bajic (Daci dk. 61)

Yedekler: Mücahit, Ozan Can, Alper, Ali Yaşar, Shengelia, Hurtado, Mücahit Can

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Goller: Ponck (dk. 26) (Başakşehir), Milosevic (dk. 63) (Konyaspor)

Sarı Kartlar: Anicic, Ferhat, Skubic (Konyaspor)

Güven Mert Ercan - Mehmet Şirin Topaloğlu