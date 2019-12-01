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ÖZET İZLE: Başakşehir 2-0 Antalya Maçı Özeti ve Golleri İzle | Başakşehir Antalya kaç kaç bitti?

ÖZET İZLE: Başakşehir 2-0 Antalya Maçı Özeti ve Golleri İzle | Başakşehir Antalya kaç kaç bitti?
ÖZET İZLE: Başakşehir 2-0 Antalya Maçı Özeti ve Golleri İzle | Başakşehir Antalya kaç kaç bitti?

Süper Lig'in 13.hafta karşılaşmasında Başakşehir Antalya ile karşılaştı. Başakşehir Antalya maçı kaç kaç bitti? Başakşehir Antalya maçı geniş özeti ve golleri izle...

Süper Lig'in 13. haftasında Medipol Başakşehir, evinde karşılaştığı Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

8. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Doğukan'ın şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

36. dakika Nazım'ın sağ kanattan ortasında ceza sahası dışında topla buluşan Ufuk'un şutunu kaleci Mert iki hamlede kontrol etti.

BAŞAKŞEHİR ANTALYA MAÇI ÖZETİ VE GOLLERİ İZLE

41. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Visca'nın içeri verdiği pasta Berkay'ın plase vuruşunu kaleci Ferhat kornere çeldi.

54. dakikada İrfan'ın ceza sahası içine verdiği pasta topla buluşan Aleksic'in şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

60. dakikada sol kanatta topla buluşan Clichy'nin yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

63. dakikada sol kanattan ceza sahası içine giren Clichy'nin verdiği pasta topla buluşan Aleksic'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

Stat: Fatih Terim
Hakemler: Serkan Tokat, Mustafa Sönmez, Mehmet Metin

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Behich (Kerim dk. 58), Epureanu, Ponck, Clichy, İrfan Can Kahveci, Mehmet Topal, Elia (Arda dk. 85 ?), Berkay Özcan (Aleksic dk. 46), Visca, Crivelli
Yedekler: Volkan, Muhammet, Demba Ba, Viera, Azubuike, Robinho, Gökhan
Teknik Direktör: Okan Buruk

Antalyaspor: Ferhat, Nazım Sangare, Celutska, Diego, Tarık Çamdal, Charles, Ufuk Akyol, Hakan Özmert (Leschuk dk. 66), Doğukan Sinik, Aatif (Fredy dk. 78 ?), Mukairu
Yedekler: Boffin, Salih, Dala, Yekta, Grando, Serdar, Harun, Cissokho
Teknik Direktör: Stjepan Tomas

Goller: Clichy (dk. 60), Aleksic (dk. 63) (Başakşehir)
Sarı kartlar: Charles, Diego, Celustka (Antalyaspor), Crivelli (Başakşehir)

Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu

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