ÖZET İZLE: Başakşehir 2 - 0 Denizlispor Maç Özeti ve Golleri İzle| Başakşehir Denizli Kaç Kaç Bitti

Süper Lig'in 31. haftasında lider Başakşehir, sahasında Denizlispor'u 2-0 mağlup ederek maç fazlasıyla 2. Trabzonspor ile arasındaki puan farkını 5'e çıkardı. Başakşehir'e galibiyeti getiren goller 65'te Crivelli ve 79'da Visca'dan geldi.

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Maçtan dakikalar (ilk yarı)

13. dakikada sol kanattan İrfan Can'ın içeri çevirdiği topa kale önünde Crivelli'nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

17. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Caiçara'nın son çizgiye inerek yaptığı ortada ön direkte Crivelli'nin dokunuşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

37. dakikada sol kanattan Aleksic'in serbest vuruşta içeri yaptığı ortada ön direkte Demba Ba kafa vuruşunu yaptı. Ba'nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direğin dibinden auta gitti.