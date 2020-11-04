ÖZET İZLE| Başakşehir 2-1 Manchester United Maçı Özeti ve Golleri İzle

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu üçüncü maçında Başakşehir, sahasında Manchester United'ı 2-1 mağlup etti. Turuncu-lacivertlilere galibiyeti getiren goller Demba Ba ve Visca'dan geldi. Güçlü rakibi karşısında önemli bir galibiyet elde eden İstanbul temsilcisi, tarihinde ilk defa grup aşamasında mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi'nde ilk 3 puanını hanesine yazdırmış oldu. Grubun ilk iki karşılaşmasında Leipzig ve Paris Saint-Germain'e 2-0 yenilen turuncu-lacivertliler, Manchester galibiyetiyle 2020-2021 sezonunda Devler Ligi'nde 3 puanla da tanışmayı başardı.

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Maçtan dakikalar

10. dakikada Van de Beek'in pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Shaw'ın sert şutunda meşin yuvarlak uzak direk tarafından auta gitti.

11. dakikada Deniz'in pasında ceza yayı önünde topla buluşan Visca'nın sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

13. dakikada Visca'nın uzun pasında orta sahada topla buluşan Demba Ba, ceza sahası içerisine girip kaleciyle karşı karşıya gelerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

32. dakikada sol taraftan Bolingoli'nin içeri çevirdiği topa kale önünde Alkesic'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Henderson'da kaldı.

40. dakikada Deniz Türüç sol kanatta Mata'dan kaptığı topla sol taraftan çizgiye inerek içeri ortasını yaptı. Ceza yayı üzerinde Demba Ba arkaya indirdi. Arka direkte sağ çaprazında Visca'nın gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağara gönderdi. 2-0

43. dakikada sol taraftan Shaw'uun içeri çevirdiği topa kale önünde Martial'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

56. dakikada ceza yayı önünden Fernandes'in kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Mert oyun alanına çeldi.

81. dakikada orta alanda topla buluşan Gulbrandsen'in, Manchester United ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta savunma araya girerek meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

90+2. dakikada Shaw'ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda Mehmet Topal'ın ters vuruşunda Epureanu, topu çizgiden çıkararak kornere gönderdi.

Stat: Fatih Terim

Hakemler: Davide Massa, Filippo Meli, Stefano Alassio

Medipol Başakşehir: Mert, Rafael, Skrtel, Epureanu, Bolingoli, Aleksic, Berkay Özcan (Mehmet Topal dk. 87 ?), İrfan Can (Ponck dk. 90 ?), Visca, Deniz, Demba Ba (Guldbrandsen dk. 79)

Yedekler: Volkan Babacan, Ahmet Kıvanç, Guiliano, Emre Kaplan, Enes Karakuş

Teknik Direktör: Okan Buruk

Manchester United: Henderson, Wan-Bissaka (Timothy Mensah dk. 76), Tuanzebe (McTominay dk. 46), Maguire, Shaw, Van de Beek (Pogba dk. 61), Bruno Fernandes, Mata (Cavani dk. 61), Rashford (Greenwood dk. 76), Martial

Yedekler: De Gea, Lindelöf, Fred, James, Ighalo, Williams, McTominay, Mengi

Teknik Direktör: Ole Gunnar Solskjaer

Goller: Demba Ba (dk. 13), Visca (dk. 40) (Medipo Başakşehir), Martial (dk. 43) (Manchester United)

Sarı kartlar: Tuanzebe (Manchester United), Skrtel (Başakşehir)

Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu

