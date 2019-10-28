ÖZET İZLE: Başakşehir 2-2 Trabzonspor Maçı Özeti ve Golleri İzle | Trabzonspor Gençlerbirliği kaç kaç bitti?

Başakşehir Trabzonspor canlı izle... Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir, Trabzonspor'u konuk etti. Konuk ekip Trabzonspor, penaltı golüyle öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve ev sahibnin ard arda bulduğu gollerle 2-1 geriye düştü. Son dakikalarda Sörloth'un golüyle maç 2-2 sona erdi.

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Başakşehir, evinde Trabzonspor'a yine kaybetmedi

Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan Medipol Başakşehir, bordo-mavililere karşı evindeki yenilmezliğini de 7 maça çıkarmış oldu.

Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir, Fatih Terim Stadı'nda mücadele ettiği Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı. Turuncu-lacivertliler, bu sonuçla bordo-mavili takıma karşı evinde oynadığı son 7 maçta da yenilgi yüzü görmemiş oldu. Söz konusu müsabakalarda 4 galibiyet alan Başakşehir, 3 defa da berabere kaldı. Buruk'un takımı, Trabzon ekibine sahasında son olarak 2011-2012 sezonunda 2-0'lık skorla kaybetmişti.

Başakşehir yenilmezliğini 7 maça çıkardı

Sahasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan Başakşehir, ligdeki yenilmezlik serisini de 7 maça çıkarmış oldu.

Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir, sahasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı. Turuncu-lacivertliler, bu sonuçla yenilmezlik serisini 7 maç yaptı. Ligdeki son mağlubiyetini ikinci haftada deplasmanda Fenerbahçe'ye karşı 2-1'lik skorla alan Okan Buruk'un öğrencileri, söz konusu karşılaşmadan sonra oynadığı 7 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.

Uygar Aydın - Mehmet Şirin Topaloğlu

Maçtan Dakikalar

10. dakikada ceza sahası sol çaprazda topu alan İrfan'ın etkili vuruşunda top az farkla auta çıktı.

20. dakikada Crivelli ile verkaç yapan İrfan kaleci ile karşı karşıya kaldı. İrfan'ın düzgün vuruşunu kaleci Uğurcan oyun alanı içine çeldi. Dönen topta Crivelli'nin kafa vuruşunu Hüseyin'in son anda çizgiden çıkardı.

36. dakikada sol kanatta topla buluşan Nwakaeme'nin plase vuruşunu kaleci Mert oyun alanı içine çeldi.

37. dakikada Sörloth'un ceza sahası içine pasında sol çaprazda Nwakaeme'nin yerden şutunu kaleci Mert ayaklarıyla çıkardı. Dönen topa Sosa'nın ceza yayı sağ çaprazından gelişine sert şutunda altıpas gerisindeki Sörloth ayak koydu. Mert'ten dönen meşin yuvarlak yeniden Norveçli futbolcunun önünde kaldı. Karambolde bu oyuncunun yaptığı vuruşta çizgi üzerindeki Skrtel kafayla topu tehlike bölgenin dışına gönderdi.

59. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Sörloth'un kafa vuruşunda Skrtel topa elle müdahale etti. Hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi.

61. dakikada topun başına geçen Sturridge penaltıyı gole çevirdi. 0-1

65. dakikada ceza sahasına uzun atılan topla buluşan Crivelli'ye kaleci Uğurcan Çakır'ın yaptığı müdahale sonrası hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi.

67. dakikada topun başına geçen Visca penaltı vuruşunu gole çevirdi. 1-1

71. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Caiçara'nın sert şutunda top üst direğe çarpıp auta çıktı.

78. dakikada Visca'nın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Epureanu'nun kafa vuruşunu savunma uzaklaştırdı. Savunmadan gelen topa gelişine vuran Robinho'nun şutunu kaleci Uğurcan kurtardı. Dönen topa Skrtel'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

90+6. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde Sörloth'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-2

Stat: İstanbul Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Asım Yusuf Öz

Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Azubuike, Mahmut (Mehmet dk. 85 ?), Viscax, İrfan, Gulbrandsen (Robinho dk. 64), Crivelli

Yedekler: Volkan, Elia, Demba Ba, Aziz, Ponck, Uğur, Berkay

Teknik Direktör: Okan Buruk

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Doğan (Avdijaj dk. 83 ?), Sosa, K. Ahmet (Ahmet Canbaz dk. 83 ?), Nwakaeme, Sturridge (Yusuf dk. 75), Sörloth

Yedekler: ErcIe, Ivanildo, Campi, Fıratcan, Abdürrahim

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Goller: Sturridge (dk. 61 pen.), Sörloth (dk. 90 +6) (Trabzonspor), Visca (dk. 67 pen.), Skrtel (dk. 78) (Başakşehir)

Sarı kartlar: Uğurcan, Mwakaeme, Yusuf (Trabzonspor), Skrtel, Mahmut (Başakşehir)

Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu