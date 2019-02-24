ÖZET İZLE: Başakşehir 3-0 Bursaspor Maçı Özeti ve Golleri İzle | Başakşehir Bursaspor kaç kaç bitti?

Süper Lig'in 23.hafta karşılaşmasında Başakşehir kar yağışı nedeniyle ertelenen maçta sahasında Bursaspor'u 3-0 mağlup etmeyi başardı.
BAŞAKŞEHİR BURSASPOR MAÇ ÖZETİ İZLE
Maçtan dakikalar
17. dakikada sağ kanatta topla buluşan Caiçara'nın sol tarafa verdiği topta Mossoro'nun şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
29. dakikada Savunmanın uzaklaştırmak istediği topla ceza sahası dışında sağ çaprazda buluşan Edin Visca'nın çektiği şut farklı şekilde üstten dışarı çıkıyor.
34. dakikada sağ kanatta Aytaç'ın açtığı ortada ceza sahası içerisinde Sakho'nun dokunamadığı top az farkla auta çıktı.
40. dakikada Arda'nın verdiği ara pasta topla buluşan Visca'nın ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0
42. dakikada sağ kanatta topla buluşan Sakho'nun ceza sahası içine verdiği pasta Lima'nın şutu üstten auta çıktı.
66. dakikada Aytaç'ın ceza sahası içine verdiği pasta topla buluşan Yusuf'un şutunu kaleci Mert kornere çeldi.
67. dakikada sağ kanatta topla buluşan Visca'nın ceza sahası içine çevirdiği topta Robinho'nun gelişine yaptığı vuruşu kaleci Muhammed kornere çeldi.
82. dakikada sağ kanatta topla buluşan Saivet'in ceza sahası içine çevirdiği topta Aytaç'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
90+1. dakikada kontra atağa çıkan Başakşehir'de sağ kanatta topla buluşan Visca ceza sahası içinde Demba Ba'ya verdi. Demba Ba'nın şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0
Stat: 3. İstanbul Fatih Terim
Hakemler: Halis Özkahya, Cevde Kömürcüoğlu, Volkan Ahmet Narinç
Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Mahmut, Epureanu, Kudriashov, Emre (Gökhan dk. 80 ?), Visca, İrfan Can, Mossoro (Jojic dk. 88 ?), Arda, Robinho (Demba Ba dk. 76)
Yedekler: Volkan, Uğur, Serdar, Elia, Soner, Adebayor, Napoleoni
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Bursaspor: Muhammed, Umut, Chedjou, Ertuğrul, Barış, Badji, Shehu (Umut Nayir dk. 80 ?), Lima (Saivet dk. 62), Latovlevici (Yusuf dk. 46), Aytaç, Sakho
Yedekler: Ataberk, Vergini, Furkan, Onur, Burak, Furkan, Ramazan
Teknik Direktör: Samet Aybaba
Goller: Mossoro (dk. 17), Visca (dk. 40), Demba Ba (dk. 90+1) (Başakşehir)
Sarı kartlar: Sakho, Ertuğrul (Bursaspor)