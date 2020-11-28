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ÖZET İZLE| Başakşehir 3-1 Denizlispor Maç Özeti ve Golleri İzle

ÖZET İZLE| Başakşehir 3-1 Denizlispor Maç Özeti ve Golleri İzle
ÖZET İZLE| Başakşehir 3-1 Denizlispor Maç Özeti ve Golleri İzle

Süper Lig’in 10. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Denizlispor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Medipol Başakşehir’in 2-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar 

11. dakikada Chadli'nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan Guldrbrandsen'in sağ çaprazdan içeriye girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

19. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazından Rodallega'nın şutunda top savunmadan sekti. Yükseklik kazanan topa kale önünde Bakalorz'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

21. dakikada Visca'nın ara pasında sağ tarafta topla buluşan Guldbrandsen, ceza sahası içerisinde kaleye sokularak yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0

34. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Aissati'nin sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Volkan'da kaldı.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Arda Kardeşler, Erdem Bayık, İbrahim Bozbey

Medipol Başakşehir: Volkan, Rafael, Ponck, Skrtel, Deniz, İrfan Can, Mahmut, Visca, Chadli, Guldbrandsen, Demba Ba

Yedekler: Ahmet Said, Hasan Ali, Epureanu, Berkay, Azubuike, Guiliano, Ravil Tagir, Kerim Frei, Mbombo, Cemali Sertel

Teknik Direktör: Okan Buruk

Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Oğuz Yılmaz, Mustafa Yumlu, Özer Özdemir, Murawski, Bakalorz, Aissati, Sacko, Sagal, Rodallega

Yedekler: Hüseyin Altıntaş, Cenk , Muhammet Özkal, Mesanovic, Recep Niyaz, Bergdich, Varela, Alihan Kalkan, Leisman, Muhammed Eren Kalyoncu

Teknik Sorumlu: Kenan Atik

Goller: Guldbrandsen (dk. 11 ve 21) (Medipol Başakşehir)

Sarı kart: Lopes (Denizlispor)

Bora Akyol - Uygar Aydın - Mehmet Şirin Topaloğlu
 

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