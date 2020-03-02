ÖZET İZLE: Başaksehir 3-1 Gaziantep FK Maçı Özeti ve Golleri İzle | Başaksehir Gaziantep FK kaç kaç bitti?

Başaksehir Gaziantep FK maçı geniş özeti ve golleri izle... Süper Lig 24. hafta karşılaşmasında Medipol Başakşehir ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı ev sahibi ekip Başakşehir 3-1 kazandı.

Maçtan Dakikalar

84' Furkan Soyalp, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

83' Edin Visca tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

76' GOOOLL!! Medipol Başakşehir, Demba Ba ile ceza sahası dışında sağ çaprazdan bulduğu gol ile farkı ikiye çıkartıyor.

72' GOOOLL!! Kenan Özer, farkı 1'e indiren golü atıyor.

72' Gaziantep FK takımından Alexandru Maxim sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

63' GOOOLL!! Medipol Başakşehir, İrfan Can Kahveci ile ceza sahası dışında sağ çaprazdan bulduğu gol ile farkı ikiye çıkartıyor.

55' Bu dakikada Gaziantep FK takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sağ çaprazından çekilen şut direğin az farkla uzağından auta gidiyor. Şutu çeken isim Oğuz Ceylan

51' GOOOLL!! Gael Clichy takımını öne geçiren golü atıyor. Demba Ba, gol pasını veren isim.

50' Gaziantep FK takımında, taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Güray Vural.

46' İkinci yarı başladı

45' İlk yarı sona erdi.

45' Medipol Başakşehir adına şanssız an Martin Skrtel tarafından yapılan vuruş direkten dönüyor

39' Patrick Twumasi altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

34' Ceza sahası içinde topla buluşan Oğuz Ceylan, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, kaleci Mert Günok kurtarıyor.

33' Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Alexandru Maxim ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

32' Gaziantep FK takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından Alexandru Maxim tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

29' Medipol Başakşehir takımından Junior Caiçara sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

Medipol Başakşehir takımından Edin Visca tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

25' Ceza sahası içinde topla buluşan Danijel Aleksic, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

17' Sol kanatta rakip yarı alanın ortalarında taç çizgisine yakın bir noktadan Gael Clichy ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

14' Gaziantep FK takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından Junior Morais tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

12' Gaziantep FK takımından Junior Morais sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

10' Alin Tosca, rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden şut çekiyor, kaleci Mert Günok kurtarıyor.

10' Bu dakikada Gaziantep FK takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.Şutu çeken isim Andre Sousa

6' Güray Vural, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

1' Maç başladı

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Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, İrfan Can, Mahmut, Visca, Aleksic, Elia, Crivelli.

Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Djilobodji, Kana Biyik, Tosca, Morais, Andre Sousa, Twumasi, Güray, Maxim, Kayode.