ÖZET İZLE| Başakşehir 3-3 Denizlispor Maç Özeti ve Golleri İzle

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Maçtan dakikalar
11. dakikada Chadli'nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan Guldrbrandsen'in sağ çaprazdan içeriye girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
19. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazından Rodallega'nın şutunda top savunmadan sekti. Yükseklik kazanan topa kale önünde Bakalorz'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
21. dakikada Visca'nın ara pasında sağ tarafta topla buluşan Guldbrandsen, ceza sahası içerisinde kaleye sokularak yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0
34. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Aissati'nin sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Volkan'da kaldı.
60. dakikada sağ taraftan Visca'nın kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Demba Ba'nın yerden şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0
62. dakikada Sacko'nun pasında sağ tarafta topla buluşan Özer'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-1
90+1. dakikada Sagal'ın ceza sahası dışından yaptığı yerden vuruşta top kaleci Volkan'dan döndü. Dönen topu takip eden Rodallega'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-2
90+4. dakikada Skrtel'in ceza sahası içerisinde Mustafa Yumlu'ya yaptığı müdahaleyi hakem Arda Kardeşler VAR'a danışarak penaltı olarak değerlendirdi.
90+7. dakikada Murawski'nin kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci Volkan'ın kapattığı sağ köşeden filelere gitti. 3-3
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Arda Kardeşler, Erdem Bayık, İbrahim Bozbey
Medipol Başakşehir: Volkan, Rafael(Ravil Tagir dk. 85 ?), Ponck, Skrtel, Deniz, İrfan Can (Azubuike dk. 68), Mahmut (Guiliano dk. 78), Visca (Hasan Ali dk. 68), Chadli, Guldbrandsen, Demba Ba (Berkay dk. 78)
Yedekler: Ahmet Said, Epureanu, Kerim Frei, Mbombo, Cemali Sertel
Teknik Direktör: Okan Buruk
Denizlispor: Pantilimon, Lopes (Bergdich dk. 46), Oğuz Yılmaz, Mustafa Yumlu, Özer Özdemir, Murawski, Bakalorz (Mesanovic dk. 46), Aissati, Sacko (Recep Niyaz dk. 82 ?), Sagal, Rodallega
Yedekler: Hüseyin Altıntaş, Cenk , Muhammet Özkal, Varela, Alihan Kalkan, Leisman, Muhammed Eren Kalyoncu
Teknik Sorumlu: Kenan Atik
Goller: Guldbrandsen (dk. 11 ve 21), Demba Ba (dk. 60) (Medipol Başakşehir), Özer (dk. 62), Rodallega (dk. 90+1), Murawski (dk. 90+7 pen.) (Denizlispor)
Sarı kartlar: Lopes (Denizlispor), Chadli, Skrtel (Medipol Başakşehir)
Bora Akyol - Uygar Aydın - Mehmet Şirin Topaloğlu