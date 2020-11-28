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ÖZET İZLE| Başakşehir 3-3 Denizlispor Maç Özeti ve Golleri İzle

ÖZET İZLE| Başakşehir 3-3 Denizlispor Maç Özeti ve Golleri İzle
ÖZET İZLE| Başakşehir 3-3 Denizlispor Maç Özeti ve Golleri İzle

Süper Lig’in 10. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında karşılaştığı Denizlispor ile 3-3 berabere kaldı.

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Maçtan dakikalar 

11. dakikada Chadli'nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan Guldrbrandsen'in sağ çaprazdan içeriye girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

19. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazından Rodallega'nın şutunda top savunmadan sekti. Yükseklik kazanan topa kale önünde Bakalorz'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

21. dakikada Visca'nın ara pasında sağ tarafta topla buluşan Guldbrandsen, ceza sahası içerisinde kaleye sokularak yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0

34. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Aissati'nin sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Volkan'da kaldı.

60. dakikada sağ taraftan Visca'nın kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Demba Ba'nın yerden şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0

62. dakikada Sacko'nun pasında sağ tarafta topla buluşan Özer'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-1

90+1. dakikada Sagal'ın ceza sahası dışından yaptığı yerden vuruşta top kaleci Volkan'dan döndü. Dönen topu takip eden Rodallega'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-2

90+4. dakikada Skrtel'in ceza sahası içerisinde Mustafa Yumlu'ya yaptığı müdahaleyi hakem Arda Kardeşler VAR'a danışarak penaltı olarak değerlendirdi.

90+7. dakikada Murawski'nin kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci Volkan'ın kapattığı sağ köşeden filelere gitti. 3-3

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Arda Kardeşler, Erdem Bayık, İbrahim Bozbey

Medipol Başakşehir: Volkan, Rafael(Ravil Tagir dk. 85 ?), Ponck, Skrtel, Deniz, İrfan Can (Azubuike dk. 68), Mahmut (Guiliano dk. 78), Visca (Hasan Ali dk. 68), Chadli, Guldbrandsen, Demba Ba (Berkay dk. 78)

Yedekler: Ahmet Said, Epureanu, Kerim Frei, Mbombo, Cemali Sertel

Teknik Direktör: Okan Buruk

Denizlispor: Pantilimon, Lopes (Bergdich dk. 46), Oğuz Yılmaz, Mustafa Yumlu, Özer Özdemir, Murawski, Bakalorz (Mesanovic dk. 46), Aissati, Sacko (Recep Niyaz dk. 82 ?), Sagal, Rodallega

Yedekler: Hüseyin Altıntaş, Cenk , Muhammet Özkal, Varela, Alihan Kalkan, Leisman, Muhammed Eren Kalyoncu

Teknik Sorumlu: Kenan Atik

Goller: Guldbrandsen (dk. 11 ve 21), Demba Ba (dk. 60) (Medipol Başakşehir), Özer (dk. 62), Rodallega (dk. 90+1), Murawski (dk. 90+7 pen.) (Denizlispor)

Sarı kartlar: Lopes (Denizlispor), Chadli, Skrtel (Medipol Başakşehir)

Bora Akyol - Uygar Aydın - Mehmet Şirin Topaloğlu

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