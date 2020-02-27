ÖZET İZLE: Başakşehir 4 - 1 Sporting Lizbon Maç Özeti ve Golleri İzle| Başakşehir Sporting Lizbon Kaç Kaç Bitti

UEFA Avrupa Ligi'nde 3-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında temsilcimiz Başakşehir, 4-1 kazanarak adını son 16 takımın arasına yazdırdı.
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Maçtan dakikalar (İlk yarı)
7. dakikada sol tarafta topla buluşan Clichy'nin ortasında arka direkte Aleksic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
17. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Acuna'nın yerden sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Mert kontrol etti.
31. dakikada Visca'nın sağ taraftan kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Demba Ba'nın kafa vuruşu kaleci Maximiano'dan oyun alanı içine döndü. Dönen topa Skrtel'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
45. dakikada sağ taraftan Aleksic'in kullandığı serbest vuruşta top köşeden filelerle buluştu. 2-0