ÖZET İZLE: Başakşehir 5-1 Kasımpaşa Maçı Özeti ve Golleri İzle | Başakşehir Kasımpaşa kaç kaç bitti?

Başakşehir Kasımpaşa Maçı Geniş Özeti ve Golleri İzle... Süper Lig'in 17. haftasında Başaksehir, Kasımpaşa'yıkonuk etti. Müsabaka M. Başakşehirin 5-1 üstünlüğü ile sona erdi.

KARŞILAŞMANIN GENİŞ ÖZETİ VE GOLLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Maçtan Dakikalar

2. dakikada İrfan'ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda arka tarafa seken topa Clichy yerden vurdu. Kaleci Fatih'ten dönen topu Demba Ba boş ağlara gönderdi. 1-0

6. dakikada sağ kanattan Visca'nın ceza sahası içine yerden ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Crivelli'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

23. dakikada Veysel'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta savunmadan seken top kaleye yöneldi. Kaleci Mert meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

26. dakikada sol taraftan Clichy'nin ön direğe açtığı ortada Kasımpaşalı Fernandes'in ters vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0

27. dakikada sol kanatta Elia'nın ceza sahası içine yerden açtığı ortada Visca'nın şutunu kaleci Fatih tokatladı. Dönen top önünde kalan Demba Ba meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 4-0

63' Medipol Başakşehir 5-0 öne geçiyor. Hızla gelişen kontra atakta Edin Visca sağdan topu sürüklüyor, sol taraftan hareketlenen Eljero Elia'ya aktarıyor kaleciyle karşı karşıya kalan Eljero Elia aşırtma bir vuruşla topu ağlara gönderiyor.

66' Kasımpaşa durumu 5-1'e getiriyor. Penaltı için topun başına geçen Ricardo Quaresma sağ köşeye düzgün bir vuruş yaparak topu ağlarla buluşturuyor.

Stat: Fatih Terim

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Asım Yusuf Öz

Medipol Başakşehir: Mert, Caicara, Ponck, Epureanu, Clichy, İrfan Can, Mehmet Topal, Visca, Demba Ba, Elia, Crivelli

Yedekler: Volkan, Aziz, Vieira, Uğur, Kerim, Berkay, Azabuike, Gökhan, Aleksic, Robinho

Teknik Direktör: Okan Buruk

Kasımpaşa: Fatih, Veigneau, Veysel, Ben Youssef, Hafez, Aytaç, Fernandes, Thiam, Quaresma, Hajradinovic, Koita

Yedekler: Murat, Mehmet, Uğurcan, Çağatay, Furkan, Heintz, İlhan, Mustafa, Hakan

Teknik Direktör: Tayfur Havutçu

Goller: Demba Ba (dk. 2 ve 27), Crivelli (dk. 6), Fernandes (dk. 26 k.k.) (Başakşehir)

Sarı kartlar: Thiam, Veigneau (Kasımpaşa), Crivelli (Başakşehir)