ÖZET İZLE: Başakşehir - Alanyaspor maçı özeti | Başakşehir Alanya maçı kaç kaç bitti?

Süper Lig'in 27. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında karşılaştığı Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti.

BAŞAKŞEHİR 2 - 0 ALANYASPOR

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada Edin Visca'nın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde bulunan Enzo Crivelli'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

11. dakikada Skrtel'in kısa pasında Epureanu'dan önce araya giren Papiss Cisse, ceza alanı içine girdikten sonra pasını Bakasetas'a verdi. Bakasetas'ın altıpasın solundan yerden vuruşunda kaleci Mert meşin yuvarlağı kurtardı.

20. dakikada Bakasetas'ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Tzavellas'ın kafa vuruşunda savunmadan seken top kaleci Mert'te kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

53. dakikada İrfan'ın ara pasında topu alan Visca'nın sağ taraftan ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşunda kaleci Marafona'dan dönen meşin yuvarlağı defans uzaklaştırdı.

60. dakikada Sol kanattan ceza alanı içine giren İrfan'ın ortasında Crivelli, kafayla topu indirdi. Altıpas içinde topu alan Aleksic'in vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan döndü.

64. dakikasında İrfan'ın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Mahmut'un kafa vuruşuna meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

77. dakikada hakem Ali Şansalan, ceza sahası içinde Tzavellas'ın elle oynadığını pozisyon sonrası VAR'a gitti. Pozisyonu inceleyen Şansalan daha sonra penaltı kararı verdi.

80. dakikada penaltıda topu başına geçen Visca, kaleci Marafona'nın solundan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Ali Şansalan, Kerem Ersoy, Cem Satman

Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Martin Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut Tekdemir (Gulbrandsen dk. 88 ?), İrfan Can Kahveci, Edin Visca (Robinho dk. 90+2 ?), Enzo Crivelli, Daniel Aleksic (Mehmet Topal dk. 82 ?), Demba Ba (Berkay Özcan dk. 88 ?)

Yedekler: Volkan Babacan, Uğur Uçar, Aziz Behich, Carlos Ponk, Azubuike, Gökhan İnler

Teknik Direktör: Okan Buruk

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, N'Sakala, Salih Uçan (Onur dk. 73), Ceyhun Gürselam, Efecan Karaca (Umut dk. 86 ?), Junior Fernandes, Anastasios Bakasetas, Papiss Cisse

Yedekler: Eray, Kaan, Lokman, Welinton, Baiano, Emircan, Mustafa Pektemek, Erdinç

Teknik Direktör: Erol Bulut

Goller: Mahmut Tekdemir (dk. 64), Visca (dk. 80 pen.) (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Enzo Crivelli (Medipol Başakşehir), Ceyhun, Junior Fernandes, Tzavellas (Aytemiz Alanyaspor)

Başakşehir'de yenilmezlik serisi 8 maça çıktı

Medipol Başakşehir, Alanyaspor'u mağlup ederek ligdeki yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı.

Süper Lig'in 27. haftasında evinde Alanyaspor ile karşılaşan Başakşehir, rakibini 1-0 mağlup ederek başarılı performansını sürdürdü. Turuncu-lacivertliler bu maçla birlikte yenilmezliğini de sürdürdü. Başakşehir, ligde en son 19. haftada deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-0 kaybetti. Turuncu-lacivertliler daha sonra oynadığı 8 müsabakada 6 kez galip gelirken, 2 kez de berabere kaldı.

Visca gollerine devam ediyor

Medipol Başakşehir'in yıldız futbolcusu Edin Visca, Alanyaspor'a karşı penaltıdan attığı gole bu sezon ligdeki 9, toplamda da 15. golüne ulaşmış oldu.

Süper Lig'in 27. haftasında evinde Alanyaspor ile karşılaşan Başakşehir'de ikinci golü yıldız futbolcusu Edin Visca kaydetti. Maçın 80. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Visca, kaleci Marafona'nın ters tarafından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

30 yaşındaki futbolcu böylece ligde 9., toplamda da 15. golünü kaydetmiş oldu. Visca'nın bu sezon 12 de asisti bulunuyor.

Karşılaşmaya 11'de başlayan başarılı futbolcu, son dakikalarda yerini Robinho'ya bıraktı.