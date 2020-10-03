ÖZET İZLE: Başakşehir Göztepe Maç Özeti İzle| Başakşehir Göztepe Kaç Kaç Bitti

Süper Lig'in 4. haftasında son şampiyon Başakşehir, sahasında Göztepe'ye de diş geçiremedi ve geride kalan 4 haftada gol sevinci yaşayamadı.
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Maçtan dakikalar (İlk yarı)
18. dakikada sağ kanattan gelişen Başakşehir atağında Visca'nın ceza sahası dışına gönderdiği pasta Ponck'un gelişine vuruşu kaleci İrfan Can'da kaldı.
32. dakikada Aleksic'in sol taraftan kullandığı kornerde ceza sahası içinde topa iyi yükselen Ponck'un kafa vuruşu üstten auta çıktı.
33. dakikada sağ kanatta Visca'nın içeriye çevirdiği pasta Demba Ba'yı geçen top ceza sahası sol çaprazında Mete Kaan'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda Atınç, meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
53. dakikada sağ kanatta topla buluşan Caiçara, pasını ceza sahası içindeki Visca'ya aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
56. dakikada orta sahada Caiçara'dan pası alan Crivelli, sağ kanattan hızla ilerleyerek topu ceza alanında arkada tarafta bulunan Mete Kaan'a verdi. Mete'nin altıpastan yaptığı vuruş auta çıktı.
66. dakikada Hasan Ali'nin kaleye uzak mesafeden yaptığı vuruşu kaleci İrfan Can parmaklarının ucuyla kornere gönderdi.
Stat: Fatih Terim
Hakemler: Özgür Yankaya, Mehmet Kısal, Samet Çiçek
M.Başakşehir: Mert Günok, Junior Caiçara, Carlos Ponck (Enes Karakuş dk. 90 ?), Alexandru Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal (Mahmut Tekdemir dk. 68), Danijel Aleksic, Edin Visca, Mete Kaan Demir (Kerim Frei dk. 68), Enzo Crivelli (Berkay Özcan dk. 90 ?), Demba Ba (Fredrik Gulbrandsen dk. 83 ?)
Yedekler: Volkan Babacan, Ravil Tagir, Emre Kaplan, Cemali Sertel, Muhammed Sarıkaya,
Teknik Direktör: Okan Buruk
Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Atınç Nukan, Alpaslan Öztürk, Berkan Emir (Dzenan Burekovic dk. 59), Yalçın Kayan (Andre Poko dk. 83 ?), Soner Aydoğdu, Marcio Mossoro (Guilherme dk. 46), Halil Akbunar, Zlatko Tripic (Cherif Ndiaye dk. 77), Brown Ideye (Efe Binici dk. 83 ?)
Yedekler: Balazs Megyeri, Titi, Lamine Gassama, Marko Mihojevic, Burak Süleyman
Teknik Direktör: İlhan Palut
Sarı kartlar: Tripic, Poko (Göztepe), Okan Buruk, Epureanu (M.Başakşehir)