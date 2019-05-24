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ÖZET İZLE: Başakşehir:1-1 Alanyaspor Maç Özeti ve Golleri İzle | Başakşehir Alanya Kaç Kaç Bitti !

ÖZET İZLE: Başakşehir:1-1 Alanyaspor Maç Özeti ve Golleri İzle | Başakşehir Alanya Kaç Kaç Bitti !
ÖZET İZLE: Başakşehir:1-1 Alanyaspor Maç Özeti ve Golleri İzle | Başakşehir Alanya Kaç Kaç Bitti !

Süper Lig'in 34. haftasında Başakşehir, sahasında Alanyaspor'u ağırladı.. Başakşehir Alanya maçı geniş özeti ve golleri izle. Başakşehir Alanya maçı kaç kaç bitti? İşte maçla ilgili tüm detaylar...

Başakşehir Alanya maç özeti ve golleri izle... Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Medipol Başakşehir evinde Aytemiz Alanyaspor'u ağırladı. Müsabaka 1-1 eşitlikle sona erdi.

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Maçtan dakikalar 

6. dakikada sol kanatta topla buluşan Clichy'nin ortasında ceza sahasında Visca'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

16. dakikada sağ kanattan Cenk Ahmet'in ceza sahasına çevirdiği topla buluşan Fernandez'in kafa vuruşundameşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1

31. dakikada Ozan'ın pasında sol taraftan Efecan'ın şutu üstten auta çıktı.

56. dakikada ceza sahası içine giren İrfan'ın şutunu kaleci Ufuk kontrol etti.

59. dakikada Elia'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Napoleoni'nin şutu direğin yanından auta çıktı.

63. dakikada sol kanatta savunmadan dönen topla buluşan İrfan'ın plase vuruşu direğin üstünden auta çıktı.

68. dakikada sağ kanatta topla ceza sahası içine giren Cisse'nin şutunu kaleci Mert kornere çeldi.

68. dakikada sağ kanattan Villafanez'in kullandığı köşe vuruşunda Caulker'ın vuruşunu Mert oyun alanı içine çeldi.

Stat: 3. İstanbul Fatih Terim

Hakemler: Bahattin Şimşek, Ali Saygın Ögel, Deniz Caner Özaral

Başakşehir: Mert (Volkan dk. 85 ?), Caicara, Mahmut, Kudriashov, Clichy Gökhan, İrfan Can (Soner dk. 89 ?), Napoleoni (Robinho dk. 65), Visca, Elia, Bajic

Yedekler: Uğur, Attamah, Mert, Alparslan, Jojic

Teknik Sorumlu: Abdullah Avcı

Aytemiz Alanyaspor: Ufuk, Nsakala (Emre dk. 78), Welinton, Caulker, Cenk Ahmet, Ceyhun, Ozan, Villafanez (Hasan dk. 81 ?), Efecan, Fernandes (Joel Obi dk. 72), Cisse

Yedekler: Haydar, Baiano, Taha

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Goller: Visca (dk. 6) (Başakşehir), Fernandez (dk. 16) (Aytemiz Alanyaspor)

Ozan Buğra Koşar - Uygar Aydın


 

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