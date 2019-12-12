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ÖZET İZLE: Basel 2 - 0 Trabzonspor Maç Özeti ve Golleri İzle| Basel TS Kaç Kaç Bitti

ÖZET İZLE: Basel 2 - 0 Trabzonspor Maç Özeti ve Golleri İzle| Basel TS Kaç Kaç Bitti
ÖZET İZLE: Basel 2 - 0 Trabzonspor Maç Özeti ve Golleri İzle| Basel TS Kaç Kaç Bitti

UEFA Avrupa Ligi C Grubu son maçında Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı İsviçre temsilcisi Basel’e 2-0’lık skorla mağlup oldu. Elenmesi daha önce kesinleşen Trabzonspor, Avrupa'ya mağlubiyetle veda etmiş oldu.

Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi son maçında İsviçre temsilcisi Basel'e deplasmanda 2-0 mağlup olarak UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti. Widmer ve Stocker'in gollerine engel olamayan temsilcimiz, UEFA Avrupa Ligi serüvenine 1 puanla son sırada veda etti

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Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Pululu'nun yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarıya gitti.

15. dakikada sol kanattan Abdurrahim Dursun'un içeri çevirdiği topa arka direkte Avdijaj'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Omlin kornere çeldi.

15. dakikada sağ köşeden Abdulkadir'in kullandığı kullandığı kornerde Doğan Erdoğan'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Omlin'i müdahalesiyle direğe çarparak kornere gitti.

16. dakikada sağ köşeden Abdulkadir'in kullandığı kornerde Serkan Asan'ın dokunuşunda meşin yuvarlağı Basel savunması çizgi üzerinden çıkardı.

21. dakikada Zuffi'nin sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda kale önünde Cabral kafa vuruşunu yaptı. Erce'nin çıkardığı topa altıpas içinden Widmer'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
56. dakikada sol kanatta topla buluşan Pululu'nun sol çaprazdan ceza sahası içerisine girerek yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

67. dakikada Stocker'ın pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Okafor'un ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Erce'de kaldı.

72. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Okafor'un içeri çevirdiği topa Erce ön direkte müdahale etti. Erce'nin müdahalesiyle topu önünde bulan Stocker'ın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0

86. dakikada Xhaka'nın pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Campo'nun plase şutunda meşin yuvarlağı Erce kornere çeldi.

90+2. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Avdijaj'ın şutunda top auta çıktı.

Stat: Saint Jakob Park

Hakemler: Aleksandar Stavrev, Marjan Kirovski, Dejan Kostadinov

Basel: Omlin, Widmer, Eray, Alderete, Petretta, Xhaka, Frei, Stocker, Pululu (Okafor dk. 65), Zuffi (Campo dk. 78), Cabral (Ademi dk. 71)
Yedekler:Nikolic, Bergström, Riveros, Zhegrova
Teknik Direktör: Marcel Koller

Trabzonspor: Erce, Serka Asan, Hosseini (Campi dk. 71), Fernandes, Abdurrahim Dursun, Doğan Erdoğan, Abdulkadir Parmak, Onazi (Muhammet Akpınar dk. 51), Fıratcan Üzüm, Avdijaj, Ekuban (Kerem Baykuş dk. 78)
Yedekler: Uğurcan, Hüseyin Türkmen, Yusuf Sarı, Behlül Aydın
Teknik Direktör: Ünal Karaman

Goller: Widmer (dk. 21), Stocker (dk. 72) (Basel)

Sarı kartlar: Abdulkadir Parmak, Serkan Asan (Trabzonspor)

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