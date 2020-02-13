İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

ÖZET İZLE: BB Erzurumspor 1 - 4 Trabzonspor Maç Özeti ve Golleri İzle| Erzurum TS Kaç Kaç Bitti

ÖZET İZLE: BB Erzurumspor 1 - 4 Trabzonspor Maç Özeti ve Golleri İzle| Erzurum TS Kaç Kaç Bitti
ÖZET İZLE: BB Erzurumspor 1 - 4 Trabzonspor Maç Özeti ve Golleri İzle| Erzurum TS Kaç Kaç Bitti

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5-0 kazandığı ilk maçın rövanşında deplasmanda BB Erzurumspor'u 4-1 yenen Trabzonspor yarı finale yükselerek Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde, 5-0 kazandığı ilk maçın rövanşında BB Erzurumspor'u 4-1 yenen Trabzonspor yarı finale yükselerek Fenerbahçe'nin rakibi oldu. Bordo-mavililerin golleri 9 ve 46'da Guilherme'den, 68'de Abdülkadir Parmak ve 83'te Safa Kınalı'dan geldi. Ev sahibi takımın tek golünü ise 17. dakikada Hasan Ayaroğlu kaydetti.

MAÇ ÖZETİ VE GOLLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada sol taraftan kullanılan köşe atışında savunmadan seken topla buluşan Messias'ın şutu kalecide kaldı.

9. dakikada kazandığı topun ardından hızla ilerleyen Guilherme kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1

17. dakikada ceza sahasının hemen dışında topla buluşan Hasan sağ çaprazdan sert vuruşunda savunmadan seken top ağlarla buluştu. 1-1

26. dakikada kaleye yaklaşık 25 metre uzaklıktan Scuk'un şutu kalecide kaldı.

43. dakikada Cenk'in sağ taraftan ortasında arka direkte topla buluşan Ba'nın sert vuruşunda kaleci meşin yuvarlağı güçlükle çeldi.

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

46. dakikada Abdurrahim'in sol kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Guilherme düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı. 1-2

64. dakikada sağ kanattan Cenk'in ortasında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Yusuf'un kafa vuruşu kalecide kaldı.

68. dakikada orta sahada kazanılan topla hızla rakip ceza sahasına ilerleyen Abdülkadir Parmak düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu. 1-3

83. dakikada sol taraftan Bilal'in ortasında arka direkte topla buluşan Safa topu ağlara yolladı. 1-4

Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Erkan Özdamar, Hakan Yemişken, Bilal Gölen

BB Erzurumspor: Kayacan, Cenk Ahmet, Merthan, Osman, Yusuf (Ömer Şişmanoğlu dk. 72), Scuk, Mahamadou Ba, Batuhan Artarslan (Mücahit dk. 46), Rashad Muhammed (Emrah dk. 33), Hasan Ayaroğlu, Pote
Yedekler: Batuhan, Cengizhan, Oltan, Serdar, Hamza

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Trabzonspor: Arda, Kamil Ahmet, Hosseini, Da Costa, Messias, Serkan, Abdurrahim, Doğan (Taha dk. 80 ?), Guilherme (Safa dk. 50), Abdulkadir (Kerem dk. 69), Bilal
Yedekler: Uğurcan, Kağan, Hüseyin, Nwakaeme, Ndiaye, Faruk, Pereira

Teknik Direktör: Hüseyin Çimşir

Goller: Guilherme (dk. 9 ve 46), Abdulkadir Parmak (dk. 68), Safa (dk. 83) (Trabzonspor), Hasan Ayaroğlu (dk. 17) ( BB Erzurumspor)

Sarı kartlar: Merthan, Ba (BB Erzurumspor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.