ÖZET İZLE: BB Erzurumspor 1 - 4 Trabzonspor Maç Özeti ve Golleri İzle| Erzurum TS Kaç Kaç Bitti

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde, 5-0 kazandığı ilk maçın rövanşında BB Erzurumspor'u 4-1 yenen Trabzonspor yarı finale yükselerek Fenerbahçe'nin rakibi oldu. Bordo-mavililerin golleri 9 ve 46'da Guilherme'den, 68'de Abdülkadir Parmak ve 83'te Safa Kınalı'dan geldi. Ev sahibi takımın tek golünü ise 17. dakikada Hasan Ayaroğlu kaydetti.

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Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada sol taraftan kullanılan köşe atışında savunmadan seken topla buluşan Messias'ın şutu kalecide kaldı.

9. dakikada kazandığı topun ardından hızla ilerleyen Guilherme kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1

17. dakikada ceza sahasının hemen dışında topla buluşan Hasan sağ çaprazdan sert vuruşunda savunmadan seken top ağlarla buluştu. 1-1

26. dakikada kaleye yaklaşık 25 metre uzaklıktan Scuk'un şutu kalecide kaldı.

43. dakikada Cenk'in sağ taraftan ortasında arka direkte topla buluşan Ba'nın sert vuruşunda kaleci meşin yuvarlağı güçlükle çeldi.

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

46. dakikada Abdurrahim'in sol kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Guilherme düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı. 1-2

64. dakikada sağ kanattan Cenk'in ortasında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Yusuf'un kafa vuruşu kalecide kaldı.

68. dakikada orta sahada kazanılan topla hızla rakip ceza sahasına ilerleyen Abdülkadir Parmak düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu. 1-3

83. dakikada sol taraftan Bilal'in ortasında arka direkte topla buluşan Safa topu ağlara yolladı. 1-4

Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Erkan Özdamar, Hakan Yemişken, Bilal Gölen

BB Erzurumspor: Kayacan, Cenk Ahmet, Merthan, Osman, Yusuf (Ömer Şişmanoğlu dk. 72), Scuk, Mahamadou Ba, Batuhan Artarslan (Mücahit dk. 46), Rashad Muhammed (Emrah dk. 33), Hasan Ayaroğlu, Pote

Yedekler: Batuhan, Cengizhan, Oltan, Serdar, Hamza

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Trabzonspor: Arda, Kamil Ahmet, Hosseini, Da Costa, Messias, Serkan, Abdurrahim, Doğan (Taha dk. 80 ?), Guilherme (Safa dk. 50), Abdulkadir (Kerem dk. 69), Bilal

Yedekler: Uğurcan, Kağan, Hüseyin, Nwakaeme, Ndiaye, Faruk, Pereira

Teknik Direktör: Hüseyin Çimşir

Goller: Guilherme (dk. 9 ve 46), Abdulkadir Parmak (dk. 68), Safa (dk. 83) (Trabzonspor), Hasan Ayaroğlu (dk. 17) ( BB Erzurumspor)

Sarı kartlar: Merthan, Ba (BB Erzurumspor)