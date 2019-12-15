ÖZET İZLE: Beşiktaş 0-2 Yeni Malatyaspor Maçı Özeti ve Golleri İzle | Beşiktaş Yeni Malatyaspor kaç kaç bitti?

Beşiktaş Yeni Malatyaspor Maçı Geniş Özeti ve Golleri İzle... Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi. Konuk ekibin son dakikalarda attığı gollerle Beşiktaş evinde Malatyaspor'a 2-0 mağlup oldu.

KARŞILAŞMANIN GENİŞ ÖZETİ VE GOLLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Maçtan Dakikalar

29. dakikada sol kanatta bulunan Caner'in pasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Adem Ljajic'in vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan dışarı gitti.

33. dakikada Adem Ljajic'in orta sahada Atiba ile verkaç yaptıktan sonra topla beraber ilerleyip ceza yayı sağ tarafından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin solundan dışarıya çıktı.

53. dakikada orta sahanın solundan hızlı ilerleyen Fofana'nın pasında ceza sahası içi sağında topla buluşan Guilherme'nin plase vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Karius'ta kaldı.

69. dakikada Adem Ljajic'in ceza yayı solundan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

75. dakikada Adem'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Atiba'nın indirdiği topu altıpasta bulunan Roco'nun vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağından dışarıya çıktı.

82. dakikada Lens'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Elneny'nin vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağından dışarıya gitti.

85. dakikada Acquah'ın orta sahasından solundan pasında sağ kanatta topu alan Bifouma'nın ceza sahası içine girip rakiplerini geçerek sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

90+1. dakikada Gökhan'ın sağ kanattan orasında ceza sahası içinde iyi yükselen Burak'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Farnolle'de kaldı.

90+3. dakikada Caner'in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde topu alan Güven'in vuruşun meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

90+6. dakikada Güven'in ceza sahası içinde Bifouma'ya yaptığı müdahale sonrasında hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi.

90+9. dakikada penaltıda topun başına geçen Jahovic'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Karius'un sağından ağlara gitti. 0-2

Stat: Beşiktaş Park

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Mustafa Emre Eyisoy, Samet Çiçek

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Enzo Roco, Vida, Rebocho (Umut Nayir dk. 68), Atiba, Elneny (Güven dk. 84 ?), Diaby (Lens dk. 68), Caner Erkin, Adem Ljajic, Burak Yılmaz

Yedekler: Utku, Erdoğan, Muhayer, Erdem, Necip, Oğuzhan, Boyd

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake (Özer Özdemir dk. 43), Mina, Hadabe, Sakıb Aytaç, Robin Yalçın, Murat Yıldırım, Donald (Acquah dk. 81), Fofana (Bifouma dk. 68), Guilherme, Jahovic

Yedekler: Ufuk, Mustafa, Rahman Buğra, Chaaleli, Ahmet Ildız, Erkan, Gökhan Töre

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Goller: Bifouma (dk. 85), Jahovic (dk. 90+9 pen.) (Yeni Malatyaspor)

Kırmızı kart: Caner (dk. 90+8) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Caner, Adem Ljajic, Abdullah Avcı (T.D.), Lens, Karius, Umut (Beşiktaş), Donald, Chebake, Guilherme (Yeni Malatyaspor)

Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu