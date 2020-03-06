ÖZET İZLE: Beşiktaş 1 - 0 Ankaragücü Maç Özeti ve Golleri İzle| BJK Ankaragücü Kaç Kaç Bitti

Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, sahasında MKE Ankaragücü karşısında kaptanı Burak Yılmaz'ın 6. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.
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Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Atiba, Faty'nin müdahalesiyle yerde kalınca hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi.
6. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Burak Yılmaz meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
12. dakikada sağ kanatta topla buluşan Boyd'un ceza sahası içine yerden çevirdiği topta Burak'ın gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.