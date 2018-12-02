ÖZET İZLE | Beşiktaş 1-0 Galatasaray özet izle goller izle | Beşiktaş - Galatasaray kaç kaç?

Beşiktaş - Galatasaray özet izle... Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi 1-0'lık skorla Siyah - Beyazlılar kazandı.

Beşiktaş'a Galatasaray karşısında 3 puanı getiren tek golü penaltıdan Ljajic kaydetti.

Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 24'e yükseltti. Galatasaray ise 24 puanda kaldı.

CÜNEYT ÇAKIR VE VAR DAMGASI

Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan derbi mücadelesine hakem Cüneyt Çakır ve Video Hakem Sistemi (VAR) damga vurdu.

Karşılaşmanın 17. dakikasında Beşiktaş'ın rakip ceza sahası içinde kullandığı çift vuruşta top Eren'in eline çarptı. Hakem Cüneyt Çakır, VAR incelemesinin ardından Siyah - Beyazlılar lehine penaltı kararı verdi.

İlk yarının son dakikalarında ise Galatasaray penaltı bekledi. Kullanılan serbest vuruşta Beşiktaş ceza sahasında top Vida'nın eline çarptı. Hakem Cüneyt Çakır VAR kontrolünün ardından devam kararı verdi.

Cüneyt Çakır, 66. dakikada bu kez Galatasaray lehine penaltı noktasını gösterdi. Çakır, VAR kontrolünün ardından pozisyonda Onyekuru'nun topu eliyle aldığını tespit etti ve penaltı kararını iptal etti.

Güneş, Terim'e başarı diledi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, derbi öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e başarılar diledi.

Süper Lig'in 14. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile Galatasaray'ı karşı karşıya getiren karşılaşma öncesinde Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e başarılar diledi. Karşılaşma öncesinde Terim'le bir araya gelen Güneş, tecrübeli teknik adama “Hoş geldiniz. Bu maçta başarılar dilerim” dedi.

Fatih Terim locadan takip etti

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile yardımcı antrenör Hasan Şaş, Beşiktaş derbisini cezasından dolayı locadan takip etti.

Spor Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların teknik patronu Fatih Terim ile yardımcı antrenör Hasan Şaş, cezasından dolayı takımının yanında olamadı.Fenerbahçe derbisinin ardından PFDK'dan maç ceza alan Terim'in yerine takımın başında yardımcı antrenörler Ümit Davala ve Levent Şahin yer aldı.

Fatih Terim ile Hasan Şaş, Vodafone Park'ta locadan derbiyi takip ederken, Terim'e locada Beşiktaş Genel Koordinatörü Ahmet Ateş eşlik etti.

Beşiktaş'ta sürpriz yok

Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesinde siyah-beyazlı ekibin kadrosunda sürpriz yaşanmadı. Pepe ve Babel'in yokluğunda Necip ve Mustafa Pektemek 11'de sahaya çıktı.

Beşiktaş'ın Galatasaray derbisi öncesinde sahaya çıkan 11'de sürpriz yaşanmadı. Sarpsborg maçında çok etkili bir performans gösterip 2 gol ve 1 asistle oynayan ancak son dakikada attığı gol sonrasında sol arka adalesinde zorlanmaya yaşayan Lens, Teknik Direktör Şenol Güneş tarafından riske edilmezken, sakatlığı bulunan Pepe ve Babel'in yerine ise savunmada Necip, sol kanatta da Mustafa Pektemek forma giydi. Siyah-beyazlılarda forvet hattında ise beklenildiği gibi Güven Yalçın sahaya çıktı. Sakatlığı nedeniyle Norveç'e götürülmeyen ve tedavisi tamamlanan Gökhan Gönül de riske edilmeyen bir diğer isim oldu. Beşiktaş'ta sağ bekte Adriano, sol bekte de Caner Erkin görev aldı.

Duran toplar Ljajic'in

Beşiktaş'ın Sırp yıldızı Adem Ljajic, Kartal'ın duran toplardaki tek ismi oldu. Sırp yıldız 18. dakikada kazanılan penaltı atışında topu filelere gönderdi.

Beşiktaş'ta duran toplan Adem Ljajic'e teslim edildi. Galatasaray derbisinde dakikalar 15'i gösterdiğinde ceza sahası içinde kazanılan endirekt vuruşta topu kaleye gönderen Ljajic, bu pozisyonda Quaresma ile paslaşıp şutunu atmıştı. Topun barajdan dönmesinin ardından hakem Cüneyt Çakır, VAR'a danışarak bu pozisyonda Eren Derdiyok'un dirsekle müdahalesini tespit etti ve penaltı noktasını gösterdi. Serbest vuruşta topun başına gelen Adem Ljajic, penaltıda da atışı yapan isim oldu ve 18. Dakikada takımını 1-0 öne geçirdi. Bilindiği gibi daha önce penaltılarda ve serbest vuruşlarda Oğuzhan Özyakup, Ricardo Quaresma ve Caner Erkin gibi isimler topun başına geçiyordu.

Üst üste 2 maçı da boş geçmedi

Ankaragücü maçının yıldızı olan Adem Ljajic, Kayseri'de oynanan mücadelede attığı şık golle takımını öne geçiren isim olurken, bu maçtaki futboluyla da dikkat çekti. Galatasaray mücadelesinde de takımın en iyilerinden birisi oldu. Siyah-beyazlılar ezeli rakibini taraftarı önünde 1-0 mağlup ederken maçın tek golüne imzasını atan Adem Ljajic, Beşiktaş formasıyla iç sahadaki ilk golünü atarken, üst üste 2 haftayı da boş geçmedi.

Fernando cezalı duruma düştü

Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Fernando, Beşiktaş derbisinde gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü. Fernando gelecek hafta Çaykur Rizespor maçında takımını yalnız bırakacak.

Spor Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray'ın deplasmanda Beşiktaş ile oynadığı karşılaşmada sarı-kırmızılıların Brezilyalı futbolcusu Fernando cezalı duruma düştü. Maçtan önce sarı-kart sınırında bulunan Fernando, 40. dakikada sarı kart gördü. 31 yaşındaki futbolcu böylece gelecek hafta Türk Tekekom Stadyumu'nda oynanacak Çaykur Rizespor maçında cezalı oldu ve takımını yalnız bırakacak.

Galatasaray, Beşiktaş deplasmanında yine kazanamadı

Beşiktaş deplasmanında en son 4 Ocak 2015'te Süper Lig'de oynanan maçı kazanan Galatasaray, daha sonra oynadığı 4 maçtan da 3 puanla ayrılamadı.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşı karşıya geldiği Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar, siyah-beyazlıların deplasmanında en son 2014-2015 sezonunda Spor Toto Süper Lig'de 2-0'lık skorla galip gelmişti. O maçtan sonra Kartal ile 4 kez karşılaşan Aslan, sahadan 3 kez mağlubiyetle, 1 kez de beraberlikle ayrıldı.

Galatasaray taraftarından TFF ve Cüneyt Çakır'a tepki

Beşiktaş derbisi için Vodafone Park deplasmanına gelen Galatasaraylı taraftarlar, Türkiye Futbol Federasyonu ve hakem Cüneyt Çakır aleyhinde tezahüratlarda bulundu.

Spor Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, Vodafone Park'ta Beşiktaş ile mücadele ederken, sarı-kırmızılıları deplasmanda taraftar yalnız bırakmadı. 3 bin civarı taraftar, müsabaka boyunca takımlarına tezahüratlarla destek oldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, maçın hakemi Cüneyt Çakır'a tepkili olurken, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören aleyhinde de tezahüratlar yaparak istifaya davet etti.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada ceza sahası içi sol çaprazından Onyekuru, sol çaprazdaki Feghouli'ye pasını aktardı. Feghouli'nin gelişine yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak farklı şekilde auta gitti.

13. dakikada Adriano'nun savunmadan attığı ara pasta Galatasaray yarı sahasında topla buluşan Ljajic'in topu sürüp ceza sahası içi sağ çaprazına girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direğin yanından auta gitti.

15. dakikada Adem Ljajic'in ceza sahası içi sol çaprazından kullandığı çift vuruşta meşin yuvarlak barajda Eren'den geri döndü.

17. dakikada hakem Cüneyt Çakır, 14. dakikadaki çift vuruş pozisyonunda VAR yardımıyla topun Eren'in eline çarptığını tespit ederek, penaltıya hükmetti.

18. dakikada Ljajic'in kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'ya da çarparak ağlara gitti. 1-0

27. dakikada sağ kanattan Ljajic'in içeri çevirdiği topa ön direkte Dorukhan'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

33. dakikada sol taraftan Selçuk'un kullandığı kornerde ön direkte Ozan'ın yükselerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten oyun alanına geri döndü.

38. dakikada Güven Yalçın'ın pasnda ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Ljajic'in düzelterek yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

45+3. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Ljajic'in kullandığı serbest vuruşta kaleci Muslera topu üstten kornere çeldi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

56. dakikada Mariano'nun pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında Fernando'nun yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kaleci Karius'tan döndü. Dönen topu Vida uzaklaştırdı.

60. dakikada Quaresma'nın pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Adriano'nun sert şutunda meşin yuvarlak farklı şekilde auta gitti.

66. dakikada Atiba'nın pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Ljajic'in yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak uzak direğin dibinden auta gitti.

66. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında Necip'in Onyekuru'ya yaptığı müdahaleyi hakem Cüneyt Çakır penaltı olarak değerlendirdi.

68. dakikada hakem Cüneyt Çakır, VAR yardımıyla pozisyonu tekrar izleyip, Onyekuru'nun topa elle müdahale ettiğini söyledi ve penaltı kararını iptal etti.

71. dakikada Fernando'nun kullandığı serbest vuruşta Onyekuru, ceza sahası dışında topla buluştu. Ceza sahası içerisine girerek kaleciyle karşı karşıya kalan Onyekuru'nun şutunda meşin yuvarlak Karius kaldı.

84. dakikada sağ taraftan Linnes'in ortasında arka direkte Ömer Bayram'ın vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

88. dakikasında sağ taraftan Muğdat'ın pasında Feghouli ceza sahası içi sağ çaprazında bekletmeden vuruşunda kale önünde Maicon topa topuğuyla dokundu ve meşin yuvarlak auta gitti.

90+ 4. dakikada Quaresma'nın ara pasında sol tarafta Caner topla buluştu. Caner'in sol taraftan ceza sahası içine girerek dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Muslera kornere çeldi.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Beşiktaş: Karius, Adriano, Necip, Vida, Caner, Medel (Lens dk. 70), Dorukhan, Quaresma, Mustafa Pektemek (Love dk. 81 ?), Ljajic, Güven Yalçın (Atiba dk. 46)

Yedekler: Tolga, Oğuzhan, Fatih Aksoy, Gökhan Töre, Gökhan Gönül, Larin, Utku

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Galatasaray: Muslera, Ahmet Çalık, Maicon (Linnes dk. 78), Ozan, Mariano, Selçuk (Muğdat dk. 74), Fernando, Nagatomo, Feghouli, Onyekuru (Ömer Bayram dk. 83 ?), Eren

Yedekler: İsmail Çipe, Yunus Akgün, Atalay Babacan, Recep Gül, Gökay Güney, Mustafa Kapı, Celil Yüksel

Teknik Sorumlular: Levent Şahin, Ümit Davala

Gol: Ljajic (dk. 18 pen.) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Eren, Fernando, Selçuk, Mariano (Galatasaray), Medel, Adriano, Ljajic, Karius (Beşiktaş)

Bora Akyol - Uygar Aydın - Mehmet Şirin Topaloğlu

