ÖZET İZLE: Beşiktaş: 1-0 Göztepe Maç Özeti ve Golleri İzle |BJK Göztepe Kaç Kaç Bitti !

BJK Göztepe geniş özeti golleri izle...Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Göztepe'yi Burak Yılmaz'ın golü ile 1-0 mağlup etti.İşte maça dair tüm detaylar...

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Maçtan dakikalar

13. dakikada Serdar Gürler'in sağ taraftan kullandığı köşe atışında ön direkte Deniz'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden farklı şekilde dışarı çıktı.

25. dakikada Adem Ljajic'in sol taraftan kullandığı köşe atışında ceza sahasın dışında sağ çaprazda topla buluşan Quaresma'nın gelişine şutu kalenin üzerinden dışarı gitti.

45. dakikada Quaresma'nın sağ kanattan kullandığı serbest atışta ceza sahası içinde Atiba'nın kafa vuruşunda top direğin solundan dışarı çıktı.

46. dakikada Adem Ljajic'in pasıyla sağ kanatta topla buluşan Quaresma'nın ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Burak Yılmaz'ın kafa vuruşu ağlara gitti. 1-0

54. dakikada Serdar Gürler'in sağ taraftan kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Reis'in kafa vuruşunda kaleci Karius meşin yuvarlağı kurtardı.

58. dakikada Gassama'nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topu alan Serdar'ın kafa vuruşunda kaleci Karius meşin yuvarlağı havada kontrol etti.

67. dakikada Serdar'ın sağ kanattan kullandığı serbest atışta ceza sahası içinde bulunan Deniz Kadah'ın kafa vuruşu kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

86. dakikada Agbenyenu'nun ceza yayının sol tarafından şutunu kaleci Karius'ın kornere çeldi.

Stat: Vodafone

Hakemler: Serkan Çınar, Ceyhun Sesigüzel, Kerem Ersoy

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Medel, Adriano ? (Necip dk. 12, Lens dk. 46), Atiba, Dorukhan, Quaresma, Kagawa (Oğuzhan Özyakup dk. 90 ?), Adem Ljajic, Burak Yılmaz

Yedekler: Utku, Enzo Roco, Rıdvan, Muhayer, Lens, Mustafa, Güven, Larin

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Reis, Agbenyenu, Poko (N'gando dk. 84 ?), Borges (Nabil Ghilas dk. 60), Yasin, Serdar Gürler, Andre Castro, Deniz Kadah (Alpaslan dk. 72)

Yedekler: Göktuğ, Berkan, Kadu, Yalçın, Halil, Tayfur, Jerome

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Gol: Burak Yılmaz (dk. 46) (Beşiktaş)

Sarı kart: Yasin (Göztepe)

Necip 33 dakika sahada kaldı!

Göztepe karşısında Adriano'nun sakatlanmasının ardından 12. dakikada oyuna dahil olan Necip Uysal, devre arasında yerini Jeremain Lens'e bıraktı. Necip 33 dakika sahada kaldı.

Beşiktaş'ta Adriano'nun sakatlanmasıyla birlikte Göztepe karşısında 12. dakikada oyuna dahil olan Necip Uysal, ilk yarının bitmesiyle birlikte yerini Jeremain Lens'e bıraktı. Necip'in oyuna girmesiyle birlikte Vida'yla birlikte oynayan Medel, sol beke geçerken, Necip ise Vida'nın yanında stoper olarak görev aldı. Ancak 30'uncu dakikadan sonra Necip topu her ayağına aldığında Beşiktaş tribünleri, tecrübeli futbolcuyu ıslıklayarak tepki gösterdi. İlk yarının bitmesiyle birlikte Teknik Direktör Şenol Güneş, Hollandalı futbolcu Jeremain Lens'i oyuna alırken, Necip'i ise kenara çekti.

Lens'in oyuna girmesiyle birlikte sistemini yeniden değiştiren Beşiktaş'ta Dorukhan savunmanın göbeğine geçen isim oldu. Lens sol kanada dahil olurken, bu bölgede forma giyen Adem Ljajic ise Atiba'yla birlikte orta sahaya geçti. Yaşanan oyuncu değişiklikleri sonrasında Beşiktaş'ta özellikle savunmada büyük rotasyon yaşandı. Maça Vida-Medel ikilisiyle başlayan siyah-beyazlılar daha sonra Vida-Necip ve ardından da Vida-Dorukhan ikilisiyle mücadele etti.

Adriano devam edemedi

Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Adriano, Göztepe mücadelesinin 7. dakikasında yaşadığı sakatlık sonrasında oyuna devam edemedi. Adriano'nun yerine Necip Uysal oyuna dahil oldu.

Beşiktaş'ta Adriano, Göztepe mücadelesinin 7. dakikasında yaşadığı sakatlık sonrasında oyuna devam edemedi. Sağ arka adalesinde yaşadığı sakatlık sonrasında sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Adriano, doktorların da onayı sonrasında oyundan çıktı. Sekerek yedek kulübesine gelen Brezilyalı oyuncu, 7. dakikada oyundan çıkarken, bu futbolcunun yerine Necip Uysal, 12. dakikada oyuna dahil oldu. Siyah-beyazlılar 5 dakika boyunca Göztepe'ye karşı 10 kişi mücadele ederken, bu süre içerisinde Adem Ljajic, Adriano'nun yerine sol bek olarak forma giydi. Necip Uysal'ın oyuna dahil olmasıyla birlikte stoperde Vida-Necip ikilisi sahada yer alırken, Medel ise sol beke geçti.

Ljajic ve Kagawa ilk kez birlikte

Beşiktaş'ın Göztepe maçı 11'inde Kagawa ve Ljajic 11'de şans buldu. Haftalardır 'Birlikte oynarlar mı?' denilen iki yıldız, Göztepe karşısında siyah-beyazlıların hücum organizasyonlarına yön veren isimler oldu.

Beşiktaş, Göztepe maçında farklı bir 11'le sahada yer aldı.

İkinci yarının başından bu yana birlikte oynayıp oynayamayacağı tartışma konusu olan iki yıldız futbolcu Adem Ljajic ve Shinji Kagawa, Göztepe karşısında ilk 11'de sahaya çıktı. Quaresma'nın sağ kanatta olduğu mücadelede Adem Ljajic sol kanatta forma giyerken, Shinji Kagawa da forvet arkasında sahaya çıktı. Kagawa ile Ljajic'in birbirlerine yakın oynamaları ise dikkatlerden kaçmadı.

Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu



