ÖZET İZLE| Beşiktaş 1-1 Antalyaspor Maç Özeti Ve Golleri İzle| BJK Antalya Canlı Skor Maç Kaç Kaç

Maçtan dakikalar
9. dakikada Nsakala'nın sol taraftan ceza sahası içine doğru ortasında Dorukhan'ın kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.
33. dakikada ceza sahası içinde Necip'in kafayla içeriye çevirdiği topu Larin'in kafayla ağlara gönderdi. 1-0
36. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Larin'in yerden sert şutunu kaleci Boffin oyun alanı içine çeldi.
Stat: Vodafone
Hakemler: Halil Umut Meler, Ceyhun Sesigüzel, Cevdet Kömürcüoğlu
Beşiktaş: Ersin, Necip, Welinton, Vida, Nsakala, Atiba, Dorukhan, Mensah, Hasic, Boyd, Larin
Yedekler: Utku, Montero, Umut, Güven, Erdoğan, Adem Ljajic, Hüseyin, Rıdvan, Kartal, Lens
Teknik Sorumlu: Murat Şahin
Antalyaspor: Boffin, Eren, Kudriashov, Veysel, Doğukan, Bünyamin, Hakan, Nuri, Fredy, Amilton, Jahovic
Yedekler: Ferhat, Ersan, Sidney Sam, Podolski, Orgill, Mukairu, Ufuk, Harun, İmeri, Gökdeniz
Teknik Direktör: Tamer Tuna
Gol: Larin (dk. 33) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Atiba, Dorukhan (Beşiktaş), Fredy (Antalyaspor)
Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu