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ÖZET İZLE| Beşiktaş 1-1 Antalyaspor Maç Özeti Ve Golleri İzle| BJK Antalya Canlı Skor Maç Kaç Kaç

ÖZET İZLE| Beşiktaş 1-1 Antalyaspor Maç Özeti Ve Golleri İzle| BJK Antalya Canlı Skor Maç Kaç Kaç
ÖZET İZLE| Beşiktaş 1-1 Antalyaspor Maç Özeti Ve Golleri İzle| BJK Antalya Canlı Skor Maç Kaç Kaç

Süper Lig’in 2. haftasında Beşiktaş, Antalyaspor’u ağırlıyor. Müsabakada ikinci yarı oynanıyor ve 1-1'lik eşitlik sürüyor.

Maçtan dakikalar 

9. dakikada Nsakala'nın sol taraftan ceza sahası içine doğru ortasında Dorukhan'ın kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

33. dakikada ceza sahası içinde Necip'in kafayla içeriye çevirdiği topu Larin'in kafayla ağlara gönderdi. 1-0

36. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Larin'in yerden sert şutunu kaleci Boffin oyun alanı içine çeldi.

Stat: Vodafone

Hakemler: Halil Umut Meler, Ceyhun Sesigüzel, Cevdet Kömürcüoğlu

Beşiktaş: Ersin, Necip, Welinton, Vida, Nsakala, Atiba, Dorukhan, Mensah, Hasic, Boyd, Larin

Yedekler: Utku, Montero, Umut, Güven, Erdoğan, Adem Ljajic, Hüseyin, Rıdvan, Kartal, Lens

Teknik Sorumlu: Murat Şahin

Antalyaspor: Boffin, Eren, Kudriashov, Veysel, Doğukan, Bünyamin, Hakan, Nuri, Fredy, Amilton, Jahovic

Yedekler: Ferhat, Ersan, Sidney Sam, Podolski, Orgill, Mukairu, Ufuk, Harun, İmeri, Gökdeniz

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Gol: Larin (dk. 33) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Atiba, Dorukhan (Beşiktaş), Fredy (Antalyaspor)

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