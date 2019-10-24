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ÖZET İZLE: Beşiktaş 1 - 2 Braga Maç Özeti ve Golü İzle | Bjk Braga Kaç Kaç Bitti

ÖZET İZLE: Beşiktaş 1 - 2 Braga Maç Özeti ve Golü İzle | Bjk Braga Kaç Kaç Bitti
ÖZET İZLE: Beşiktaş 1 - 2 Braga Maç Özeti ve Golü İzle | Bjk Braga Kaç Kaç Bitti

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 3. maçında Beşiktaş, taraftarı önünde Braga’yı konuk etti. Beşiktaş penaltı vuruşundan yararlanamadığı maçta karşılaşmayı 2 - 1 kaybetti.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada sol kanattan Caner'in ortasında ceza sahası içinde Güven'in kafa vuruşunda top savunmadan Boyd'un önüne sekti. Boyd'un aşırtma vuruşu direkten oyun alanı içine döndü.

9. dakikada Güven'in ceza sahası içine girip çevirdiği topla buluşan Rebocho'nun şutu savunmaya çarparak kornere çıktı.

28. dakikada sağ kanatta topla buluşan Galeno'nun yerden ortasında ceza sahası içinde Ricardo Horta'nın gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

38. dakikada Oğuzhan'ın hatalı pasında topla buluşan Paulinho'nun ceza sahası içine bıraktığı topla buluşan Galeno'nun şutunu Karius kurtardı. Kariustan dönen topu Horta ağlara gönderdi. 0-1

44. dakikada Ljajic'in sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta doğrudan kaleye giden top direğe çarpıp auta çıktı.

 

Stat: Beşiktaş Park

Hakemler: Jose Hernandez, Teodoro Magan, Raul Martinez

Beşiktaş: Karius, Rebocho, Roco, Vida, Necip, Elneny, Oğuzhan, Ljajic, Caner, Boyd, Güven
Yedekler: Utku, Umut, Erdoğan, Atiba, Lens, Kartal, Erdem
Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Braga: Matheus, Sequeira, Santos, Andre Horta, Novais, Paulinho, Ricardo Horta, Viana, Esgaio, Palhinha, Galeno
Yedekler: Eduardo, Wilson Eduardo, Agbo, Diogo Viana, Wallace, Fonte, Francisco
Teknik Direktör: Ricardo Sa Pinto

Gol: Ricardo Horta (dk. 38) (Braga)

Sarı kartlar: Sequeira (Braga), Roco (Beşiktaş)

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