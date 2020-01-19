ÖZET İZLE: Beşiktaş 1-2 Sivasspor Maçı Özeti ve Golleri İzle | Beşiktaş Sivasspor kaç kaç bitti?

Beşiktaş Sivasspor maçı geniş özeti ve golleri izle... Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, Sivasspor'u konuk etti. Müsabaka konuk ekip Sivasspor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

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Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Sivasspor'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş, aldığı bu sonuçla zirvenin 10 puan gerisine düştü.

Süper Lig'de ikinci yarının açılış haftasında lider Sivasspor'u konuk eden Beşiktaş, taraftarı önünde 2-1 mağlup olarak zirvenin 10 puan gerisinde kaldı. Siyah-beyazlılar, zirve yarışındaki rakiplerinin hata yapmadığı haftayı puansız kapatarak 7. sıraya geriledi. Zorlu karşılaşma öncesinde tüm hesaplarını galibiyet üzerine yapan ve kazanması halinde liderle arasındaki puan farkını 4'e indirecek olan Beşiktaş, kritik maçta ilk yarıda yediği gollerle 2-1 mağlup olarak şampiyonluk yolunda ağır bir yara aldı.

Maçtan Dakikalar

3. dakikada Beşiktaş'ta Caner'in kullandığı serbest vuruşta Sivas savunmasından seken topu önüne alan Gökhan Gönül sert şutu üstten auta çıktı.

7. dakikada Sivasspor'un kazandığı serbest vuruşta topun başına Erdoğan Yeşilyurt geldi. Direkt kaleyi düşünen Erdoğan'ın şutunu kaleci Karius sektirince, top filelerle buluştu. 0-1

11. dakikada Atiba'nın pasını alan Adem Ljajic'in ceza sahası dışından çektiği sert şutu Samassa güçlükle kornere çeldi.

25. dakikada sağ kanattan hızlı bir şekilde ceza alanı içine sarkan Gökhan Gönül, pasını penaltı noktasına çıkarmak istedi Araya Caner Osmanpaşa girdi ve ters vuruşla topu kornere yolladı.

33. dakikada Beşiktaş, ceza sahası çizgisinin üzerinde serbest vuruş kazandı. Burak Yılmaz'ın sert şutunu Samassa tokatladı. Topu önünde bulan Adem Ljajic, düzgün bir kafa vuruşuyla beraberliği getiren golü kaydetti. 1-1

39. dakikada Atiba'nın pasını alan Adem Ljajic'in şutunu Samassa kolay kontrol etti.

45. dakikada Fatih'in savunma arasına gönderdiği pasta kaleci ile karşı karşıya kalan Yatabere, düzgün vuruşla topu sağ köşeden filelere gönderdi. 1-2

50. dakikada Roco'nun hatasında topun sahibi olan Fatih Aksoy'un ceza alanı içine girip sağ çaprazdan yaptığı vuruşta Karius gole izin vermedi.

66. dakikada Gökhan Gönüle'e yapılan hareket sonucu Sivasspor'da Erdoğan sarı kart gördü. Ancak daha sonra pozisyonu VAR'da inceleyen hakem Ali Şansalan, Erdoğan'ın sarı kartını iptal edip, pozisyonda faulü Uğur Çiftçi'nin yaptığını belirledi ve bu oyuncuya kırmızı kart gösterdi.

74. dakikada Caner'in kullandığı köşe vuruşunda Atiba'nın dönerek yaptığı şık vuruşu kaleci Samassa kornere çeldi.

89. dakikada gelişen Sivasspor kontratağında Kone'nin pasını alan Emre'nin çektiği sert şutu Karius çeldi.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Ali Şansalan, Kemal Yılmaz, Kerem Ersoy

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Enzo Roco (Umut dk. 72), Vida, Rebocho (Diaby dk. 59), Atiba, Elneny, N'Koudou, Caner, Adem Ljajic (Oğuzhan dk. 86 ?), Burak Yılmaz

Yedekler: Utku, Douglas, Rıdvan, Kartal Kayra, Necip, Boyd, Güven

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

D.G. Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Ziya, Fatih, Erdoğan Yeşilyurt (Yasin Öztekin dk. 81 ?), Emre Kılınç (Papp dk. 95+2 ?), Yatabare (Arouna Kone dk. 68)

Yedekler: Ali Şaşal, Muammer, Barış, Volkan Eğri, Traore, Armin Djerlek, Isaac Cofie

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Adem Ljajic (dk. 33) (Beşiktaş), Erdoğan Yeşilyurt (dk. 7), Yatabare (dk. 45) (D.G. Sivasspor)

Kırmızı Kart: Uğur Çiftçi (dk. 67) (D.G. Sivasspor)

Sarı Kartlar: Roco, Elneny (Beşiktaş), Emre Kılınç, Goiano, Hakan Arslan, Erdoğan, Fatih Aksoy, Yasin Öztekin (D.G.Sivasspor)

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Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu