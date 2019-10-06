ÖZET İZLE: Beşiktaş 2-0 Alanyaspor Maçı Özeti ve Golleri İzle | Beşiktaş Alanyaspor kaç kaç bitti?

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park Arena'da ağırladığı lider Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

18. dakikada Beşiktaş savunmasına baskı yaparak topu kapan Bammou'nun sol çaprazdan girdiği pozisyonda Karius topu çeldi.

35. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Bakasetas'ın ara pasında ceza alanı içinde topla buluşan Cisse'nin sert şutu az farkla yandan dışarı çıktı.

36. dakikada Caner Erkin'in kullandığı korner atışında ön direkte topa yükselen Atbia'nın kafa vuruşu dışarı gitti.

38. dakikada sol kanattan N'Koudou'nun ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Atiba'nun şut girişimi autta son buldu.

49. dakikada Baiano'nun ceza alanı içinde N'Koudou'yu düşürmesi sonunda Arda Kardeşler penaltı kararı verdi.

52. dakikada beyaz noktaya gelen Burak Yılmaz, takımını öne geçiren golü kaydetti. 1-0

58. dakikada Welinton'un sol kanattan açtığı oraya Fernandes ceza alanı içinde vurdu top Karius'tan döndü.

68. dakikada Burak Yılmaz'ın sağ kanattan yerden ceza alanı içine gönderdiği topu Diaby tamamladı ve topu filelerle buluşturdu. 2-0

79. dakikada Douglas'ın kaptırdığı top Cisse'de kaldı. Bu futbolcunun ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta kaleci Karius topu kornere gönderdi

85. dakikada Atiba'nın pasında savunmanın arkasına sarkan N'Koudoukaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun şutunda Marafona topu ayaklarıyla kornere gönderdi.

Stat: Beşiktaş Park

Hakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Samet Çiçek

Beşiktaş: Karius, Dorukhan (Douglas dk. 73), Vida, Ruiz, Caner, Atiba, Oğuzhan, Lens (Necip dk. 85 ?), Ljajic (Diaby dk. 46), N'Koudou, Burak Yılmaz

Yedekler: Utku, Enzo Roco, Umut, Güven, Boyd, Muhayer, Pedro Rebocho

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

A.Alanyaspor: Marafona, Baiano (Musa Çağıran dk. 75), Welinton, Tzavellas, N'Sakala, Siopis, Ceyhun (Djalma Campos dk. 66), Efecan, Bakasetas, Bammou (Junior Fernandes dk. 57), Cisse

Yedekler: Haydar, Kaan, Onur, Umut, Caulker, Veysel, Tayfur

Teknik Direktör: Erol Bulut

Goller: Burak Yılmaz (dk. 52), Diaby (dk. 68) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Burak Yılmaz, Lens, Ruiz (Beşiktaş), Ceyhun Gülselam, Cisse, Bakasetas, Tzavellas (A.Alanyaspor)

Kartal nefes aldı!

Süper Lig'in 7. haftasında lider Alanyaspor'u konuk eden Beşiktaş, sahasındaki mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrılarak puanını 8'e çıkarırken, şampiyonluk hedefindeki rakipleriyle arasındaki farkını da azalttı.

Süper Lig'in ilk 6 haftasında yalnızca 5 puan toplayan ve bu haftaya 16. sırada giren Beşiktaş, taraftarı önünde karşılaştığı Alanyaspor'u Burak Yılmaz ve Diaby'nin golleriyle 2-0 mağlup ederek puanını 8'e yükseltti ve derin bir nefes aldı. Siyah-beyazlıların şampiyonluk yolundaki rakiplerinden Fenerbahçe'nin mağlup olduğu, Galatasaray'ın da berabere kaldığı haftada kazanarak hanesine 3 puan yazdıran Beşiktaş, Fenerbahçe'yle aradaki farkı 3'e, Galatasaray'la da 2'ye indirdi. Kartal, lider Alanyaspor'un ise 6 puan gerisinde bulunuyor.

Taraftardan yoğun destek

Geride kalan 6 lig ve 2 Avrupa Ligi maçında alınan sonuçların ardından takıma ve teknik ekibe tepki gösteren siyah-beyazlı taraftarlar, Alanyaspor karşısında takıma büyük destek verirken alınan galibiyette de pay sahibi oldu. Atılan gollerden sonra futbolcuların teknik ekibi de yanlarına alarak takım halinde bütünlük oluşturarak sevinmesi de dikkatlerden kaçmadı. Taraftarların desteği maçın ardından da devam etti. Takımı tribünlere çağıran siyah-beyazlılar, futbolculara üçlü çektirdi.

Dorukhan ağlayarak çıktı

Beşiktaş-Alanyaspor karşılaşmasının 69. dakikasında Cisse'yle girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kalan ve sağ dizinden sakatlanan Dorukhan Toköz, oyuna devam edemedi. Milli futbolcu sedyeyle oyundan çıkarılırken gözyaşlarını tutamadı.

Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz şoku yaşandı. Milli futbolcu, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının 69. dakikasında Cisse ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kaldı. Sağ dizinin üzerine düşen ve bu sırada takım arkadaşı Vida'yla da çarpışan Dorukhan, oyuna devam edemedi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği genç futbolcu, sedyeyle oyundan çıkarken gözyaşlarını da tutamadı. Yaşadığı sakatlık sonrasında kenara alınan Dorukhan, direkt olarak hastaneye götürülürken, bu futbolcunun yerine Douglas oyuna dahil oldu. Dorukhan'ın son durumu, çekilecek MR sonrasında belli olacak.

Burak golü attı, birlik mesajı verildi

Beşiktaş'ın Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı karşılaşmanın 52. dakikasında Burak Yılmaz'ın penaltıdan attığı gol sonrasında futbolcular ve teknik ekip bir araya gelerek birlik mesajı verdi.

Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor'u konuk ederken siyah-beyazlılar 52. dakikada Burak Yılmaz'ın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. 49. dakikada Baiano'nun ceza sahası içinde N'Koudou'yu düşürmesi sonucu Hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterirken, Burak Yılmaz fileleri havalandırarak takımını öne geçiren isim oldu. Bu golün ardından tüm takımı yanına çağıran Kaptan Burak Yımaz, takım arkadaşlarıyla birlikte yedek kulübesine giderek bütün futbolcular ve teknik ekiple birlikte sevinerek Kartal'ın içinde bulunduğu zor günlerde birlik beraberlik mesajı verdiler.

Güven Mert Ercan - Mehmet Şirin Topaloğlu - Bozhan Memiş