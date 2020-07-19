ÖZET İZLE: Beşiktaş 2-0 Fenerbahçe Maçı Özeti ve Golleri İzle | Beşiktaş Fenerbahçe Maçı kaç kaç bitti

Süper Lig'in 33. haftasındaki derbi mücadelesinde Beşiktaş, Fenerbahçe'yi konuk etti. Sezonun son derbisinde siyah-beyazlılar rakibini Vida ve Gökhan Gönül'ün golleriyle 2-0 mağlup etmeyi başardı. Fenerbahçe'de Vedat 25. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Maçtan dakikalar

8. dakikada Beşiktaş savunmasının uzaklaştıramadığı top Deniz Türüç'ün önünde kaldı. Bu futbolcunun uzaktan sert şutunda kaleci Ersin'den dönen topu Gökhan Gönül kornere gönderdi.

13. dakikada Beşiktaş savunmasına doğru atılan uzun topta Roco ıska geçince meşin yuvarlak Vedat'ın önünde kaldı. Bu futbolcu Ersin'in üzerinden aşırtma bir vuruş denedi ancak Gökhan Gönül tehlikeyi uzaklaştırdı.

18. dakikada kazanılan serbest vuruşta Caner topun başına geçti. Bu futbolcunun ortasında Vida'nın kafa vuruşu az farkla yandan auta çıktı.

19. dakikada Ersin kalesinde devleşti. Hasan Ali'nin ortasında ceza sahası içinde topu alan Vedat'ın vuruşunda Ersin topu çıkardı. Meşin yuvarlak Emre'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun yakın mesafeden şutunda Ersin topu kornere tokatladı.

25. dakikada Vida'ya arkadan yaptığı hareket sonrasında Vedat sarı kart görürken, VAR uyarısı sonrasında Hakem Halil Umut Meler pozisyonu tekrar izledi. Meler, Vedat'ın sarı kartını iptal ederken bu oyuncuya direkt kırmızı kart gösterdi.

33. dakikada Beşiktaş ceza sahası içinde topla buluşan Deniz Türüç, Roco'dan sıyrılıp şutunu çekti ancak top savunmadan döndü. Boşta kalan topa Emre Belözoğlu vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

35. dakikada Caner Erkin'in kullandığı korner atışında Altay'ın uzaklaştırdığı topa Boyd ceza sahası dışından çok sert vurdu, Altay bu pozisyonda da gole izin vermedi.

39. dakikada Emre'nin pasında topla buluşan Hasal Ali Kaldırım uzaktan çok sert vurdu ancak kaleci Ersin meşin yuvarlağı tokatlayarak kornere gönderdi.

Beşiktaş Fenerbahçe Maçı Özeti ve Golleri İzle

48. dakikada Caner Erkin'in soldan yaptığı sert ortada Altay topu almak isterken Falette ile çarpıştı. Boşta kalan topu Burak Yılmaz, Lens'e gönderdi. Bu futbolcunun şutunda Altay son anda müdahale ederek gole engel oldu.

56. dakikada Boateng'in düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Burak Yılmaz şutunu direkt kaleye gönderdi. Bu pozisyonda Altay uzanarak gole izin vermedi.

62. dakikada Diaby'nin uzun pasında ceza sahasında topla buluşan Lens, kale sahası içindeki Atiba'ya çıkardı. Bu futbolcunun müsait pozisyonda vuruşunda top kaleye paralel gitti.

63. dakikada Vida 3 rakibinden sıyrılıp Lens'e verdi. Bu futbolcunun ortasında ceza sahasındaki Boyd içeri çevirdi ve kaleci Altay'dan önce topa dokunan Vida topu filelere gönderdi. 1-0

70. dakikada soldan kazanılan korner atışında Caner Erkin ön direğe ortaladı. Bu noktada kafayı vuran Gökhan Gönül topu filelere göndererek farkı 2'ye çıkardı. 2-0

74. dakikada sol kanatta topla buluşan Rodrigues, ceza sahası önüne gelerek uzaktan sert vurdu, kaleci Ersin topu kornere tokatladı.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Cevdet Kömürcüoğlu

Beşiktaş: Ersin, Gökhan Gönül, Vida, Roco, Caner, Elneny, Lens (Necip dk. 68), Atiba, Boateng (Diaby dk. 59), Boyd (Güven dk. 85 ?), Burak Yılmaz

Yedekler: Utku, Erdoğan, Dorukhan, Rıdvan, Kerem, Kartal

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Fenerbahçe: Altay, Dirar, Serdar, Falette, Hasan Ali, Emre (Rodrigues dk. 67), Deniz, Ozan (Jailson dk. 72), Tolga (Ömer Faruk dk. 89 ?), Ferdi, Vedat

Yedekler: Harun, Allahyar, Zajc, Jailson, Murat Sağlam, Cenk Alptekin, Muhammed Gümüşkaya, Emir Miray

Teknik Direktör: Tahir Karapınar

Goller: Vida (dk. 63), Gökhan Gönül (dk. 70) (Beşiktaş)

Kırmızı kart: Vedat (dk. 25) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Lens, Gökhan Gönül, Caner (Beşiktaş), Falette, Deniz Türüç, Tolga Ciğerci, Jailson (Fenerbahçe)

Bozhan Memiş - Uygar Aydın