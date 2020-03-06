İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

ÖZET İZLE: Beşiktaş 2 - 1 Ankaragücü Maç Özeti ve Golleri İzle| BJK Ankaragücü Kaç Kaç Bitti

ÖZET İZLE: Beşiktaş 2 - 1 Ankaragücü Maç Özeti ve Golleri İzle| BJK Ankaragücü Kaç Kaç Bitti
ÖZET İZLE: Beşiktaş 2 - 1 Ankaragücü Maç Özeti ve Golleri İzle| BJK Ankaragücü Kaç Kaç Bitti

Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş sahasında Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti.

Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, sahasında MKE Ankaragücü karşısında Burak Yılmaz'ın 6. dakikada penaltıdan ve Ljajic'in 88. dakikada attığı 2 golle 2-1 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Başkent temsilcisinin tek golü ise 90+3'te penaltıdan İlhan Parlak'tan geldi

MAÇ ÖZETİ VE GOLLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Atiba, Faty'nin müdahalesiyle yerde kalınca hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi.

6. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Burak Yılmaz meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

12. dakikada sağ kanatta topla buluşan Boyd'un ceza sahası içine yerden çevirdiği topta Burak'ın gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

63. dakikada Gerson'un sağ taraftan ortasında Orgill'in indirdiği topla buluşan Lukasik'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Karius'ta kaldı.

76. dakikada Gerson'un pasında Faty'nin ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

88. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Adem Ljajic'in düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

89. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Gerson, Vida'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Arda Kardeşler ilk önce ceza sahası dışında olduğu gerekçesiyle faul, ardından da VAR'ın uyarısıyla penaltı noktasını gösterdi.

90+3. dakikada penaltı vuruşunu kullanan İlhan Parlak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Cem Hanoğlu, Bahtiyar Birinci

Beşiktaş: Karius, Lens, Vida, Ruiz, Caner, Atiba, Elneny, Boyd, Boateng (Diaby dk. 66), N'Koudou (Ljajic dk. 78), Burak (Umut dk. 90 ?)
Yedekler: Utku, Roco, Güven, Erdoğan, Necip, Rıdvan, Gökhan
Teknik Direktör: Sergen Yalçın

MKE Ankaragücü: Ricardo, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Atilla (İlhan dk. 90+1), Faty, Lukasik (Scarione dk. 74 ?), Michalak, Sedat (Lobjanidze dk. 68), Rodrigues, Orgill
Yedekler: Korcan, Alihan, Mahmut, Orkan, Cebrail, Aydın, Boada
Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay

Goller: Burak Yılmaz (dk. 6), Ljajic (dk. 88) (Beşiktaş), İlhan (dk. 90+3 pen.) (Ankaragücü)

Sarı kartlar: Sergen Yalçın (T.D.) (Beşiktaş), Orgill, Lukasik, Sedat, Faty (Ankaragücü)
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.