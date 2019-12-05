ÖZET İZLE: Beşiktaş 3-0 24 Erzincan Maçı Özeti ve Golleri İzle | Beşiktaş 24 Erzincan kaç kaç bitti?

Beşiktaş 24 Erzincan Maçı Geniş Özeti ve Golleri İzle... Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında sahasında TFF 3. Lig ekiplerinden 24 Erzincanspor ile karşılaştı. Ev sahibi ekip karşılaşmadan 3-0 galip ayrılarak bütük bir avantaj elde etti.

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MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada Rebocho'nun sol kanattan yerden ortasında ön direkte topla buluşan Umut'un vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı gitti.

15. dakikada kazanılan serbest vuruşu paslaşarak kullanan 24 Erzincanspor'da Abdurrahman Canlı'nın ceza sahası dışı sol tarafından vuruşunda kaleci Utku meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

22. dakikada defansın arkasına iyi sarkan Muhammed Kerem'in sol taraftan ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta kaleci Utku meşin yuvarlağı kurtardı.

24. dakikada Hüseyin Erol'un sol kanttan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Ayhan Gürbüz'ün vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden çıktı.

25. dakikada Güven'in sağ kanattan ortasında ön direkte bulunan Elneny'nin kayarak yaptığı vuruş kaleci Süleyman'dan döndü. Pozisyonun devamında arka direkte topu önünde bulan Boyd'un kafa vuruşunda ise meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

39. dakikada Rebocho'nun sahasından verdiği uzun pasta defansın arkasına sarkan Güven'in ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Süleyman'da kaldı.

45+3. dakikada Muhayer'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Erdoğan Kaya'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

50. dakikada Güven sağ kanattan içeri girip verdiği pasta penaltı noktası üzerinde topla buluşan Muhayer'in vuruşunda kaleci Süleyman meşin yuvarlağı kornere çeldi.

51. dakikada orta sahada topu alan Muhammed Kerem'in sağ kanattan topla ilerleyip verdiği pasta ceza sahası içine giren Halil'in kaleci Utku'nun üzerinden yaptığı aşırtma vuruşta meşin yuvarlak kalenin sağından dışarı gitti.

54. dakikada Enes'in sol kanattan yapılan ortada defanstan seken topu alan Hüseyin'in ceza sahası içi sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

60. dakikada Rebocho'nun sol taraftan kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde iyi yükselen Erdoğan Kaya'nın kafa vuruşunda kaleci Süleyman meşin yuvarlağı kurtardı.

84. dakikada orta sahada bulunan Caner'in ara pasında defansın arkasına sarkan Umut'un ceza sahası içinde kaleci Süleyman ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0

Stat: Vodafone

Hakemler: Bahattin Şimşek, İlker Takpak, Mustafa Savranlar

Beşiktaş: Utku, Necip, Enzo Roco, Erdoğan Kaya, Rebocho, Elneny, Muhayer Oktay (Erdem Seçgin dk. 75), Tyler Boyd (Caner Erkin dk. 82), Jermain Lens (N'Koudou dk. 64), Umut Nayir, Güven Yalçın

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Kerem Kalafat, Rıdvan Yılmaz, Vida, Gökhan Gönül, Orkan Çınar, Adem Ljajic

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

24 Erzincanspor: Süleyman Kasap, Yunus Emre Tok, Yunus Emre Çakır, Enes Subaşı, Hüseyin Erol, Ayhan Gürbüz, Abdurrahman Canlı, Hüseyin Çiray, Muhammed Kerem Aktürkoğlu (Osman Şahin dk. 76), Halil Yılmaz (Emre Turan dk. 82 ?), Ali Öztürk (Burak Aydın dk. 60)

Yedekler: Ersel Çetinkaya, Mümin Talip Pazarlı, Berke Tulpar, Tuncay Kılıç

Teknik Direktör: Mustafa Sarıgül

Goller: Tyler Boyd (dk. 25), Erdoğan Kaya (dk. 43), Umut Nayir (dk. 84) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Boyd, Enzo Roco, Caner Erkin (Beşiktaş), Abdurrahman Canlı, Enes Subaşı (24 Erzincanspor)

Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu

